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    В Ленобласти подорвана опора ЛЭП

    В лобовом ДТП в Ломоносове тяжёлые травмы получила школьница

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    Девочка-подросток госпитализирована в тяжёлом состоянии после аварии на границе Петродворцового и Ломоносовского районов 1 мая. Об этом «Фонтанке» сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    По предварительным данным, незадолго до часа дня 21-летний водитель «Форда» не справился с управлением на Краснофлотском шоссе, 110, и выехал на встречную полосу. Столкновения с «Лексусом» под управлением 55-летнего мужчины избежать не удалось.

    Травмы получила 15-летняя пассажирка «Форда». Её увезли в больницу в тяжёлом состоянии.

    Фото: Яндекс.Карты
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    Авария добавила трудностей дачникам, которые возвращаются в Петербург. Водителей предупреждали «даже не ехать в сторону КАД», рискнувшие потеряли в пробке более часа. По данным «Яндекс.Карт», с ветерком по Краснофлотскому шоссе по-прежнему не проехать.

    Фото: Яндекс.Карты

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