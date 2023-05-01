В лобовом ДТП в Ломоносове тяжёлые травмы получила школьница

Девочка-подросток госпитализирована в тяжёлом состоянии после аварии на границе Петродворцового и Ломоносовского районов 1 мая. Об этом «Фонтанке» сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



По предварительным данным, незадолго до часа дня 21-летний водитель «Форда» не справился с управлением на Краснофлотском шоссе, 110, и выехал на встречную полосу. Столкновения с «Лексусом» под управлением 55-летнего мужчины избежать не удалось.



Травмы получила 15-летняя пассажирка «Форда». Её увезли в больницу в тяжёлом состоянии.