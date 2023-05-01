«Даже не надо ехать в сторону КАД». На Краснофлотском лобовое ДТП собирает многокилометровую пробку

Автомобилисты томятся в пробке, объезжая аварию в Петродворцовом районе Петербурга днём 1 мая.
Последствия столкновения показали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». По словам автора фото, «Форд» и «Лексус» не разъехались в районе железнодорожной станции Бронка. Судя по повреждениям, автомобили сошлись в лобовом.
Движение ограничено в обоих направлениях. Дольше всего вынуждены ползти в сторону КАД. По данным «Яндекс.Карт», пробка растянулась примерно на четыре километра. С Центральной улицы на Краснофлотское шоссе без затора не заехать.
«Даже не надо ехать в сторону КАД! — предупреждают водители. — Объезжайте, стоим 1,5 часа».