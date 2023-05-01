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    «Даже не надо ехать в сторону КАД». На Краснофлотском лобовое ДТП собирает многокилометровую пробку

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    Автомобилисты томятся в пробке, объезжая аварию в Петродворцовом районе Петербурга днём 1 мая.

    Последствия столкновения показали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». По словам автора фото, «Форд» и «Лексус» не разъехались в районе железнодорожной станции Бронка. Судя по повреждениям, автомобили сошлись в лобовом.

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    Движение ограничено в обоих направлениях. Дольше всего вынуждены ползти в сторону КАД. По данным «Яндекс.Карт», пробка растянулась примерно на четыре километра. С Центральной улицы на Краснофлотское шоссе без затора не заехать.

    Фото: Яндекс.Карты
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    «Даже не надо ехать в сторону КАД! — предупреждают водители. — Объезжайте, стоим 1,5 часа».

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
    Фото: Яндекс.Карты

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