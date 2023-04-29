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    Спецоперация на Украине

    Севастополь атаковали беспилотники, Украина готова к контрнаступлению. Новости СВО за 29 апреля

    Главные события за последние сутки

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    24 комментария
    Ночью в Севастополе прогремел взрыв
    Ночью в Севастополе прогремел взрывФото: bbbreaking / T.me
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    24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

    Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 29 апреля.

    Взрыв в Севастополе

    Ночью 29 апреля в районе улицы братьев Манганари в Казачьей бухте Севастополя вспыхнул резервуар с топливом. По данным властей, пожар начался после атаки украинского беспилотника.

    bbbreaking / T.me

    Были повреждены четыре цистерны. В атаке участвовало до шести беспилотников, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    — Естественно, работала по ним ПВО. Те, которые долетели, их два, предварительно, — сказал он в эфире «Соловьев Live».

    bbbreaking / T.me

    В результате атаки никто не пострадал.

    Украина готовит контрнаступление

    Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинские военные планируют контрнаступление. В интервью Yle он заявил, что Украина «сумеет отразить российские силы, а также вернуть Крымский полуостров под контроль».

    Зеленский отметил, что успех Украины во многом зависит от поставок оружия Западом.

    — Мы хотим спасти как можно больше жизней, поэтому количество оружия имеет значение, — сообщил украинский президент. — Другим странам дешевле сейчас поддержать Украину, чем увеличивать риски третьей мировой войны.

    Сроки контрнаступления Зеленский не назвал. По данным Yle, это случится в конце весны или начале лета.

    Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предположил, что контрнаступление Украины будет проведено до 15 мая. Такое мнение он высказал в видеоинтервью журналисту Семену Пегову.

    Запрет символов Z и V

    Правительство Украины запретило производить и использовать символы Z и V на транспортных номерах.

    — О номерных знаках государственной регистрации для электромобилей речь не идет, — приводит РИА Новости сообщение МВД Украины.

    Также не допускается использование букв Z и V отдельно и в словах, написанных кириллицей.

    Ночью в Севастополе прогремел взрыв
    Ночью в Севастополе прогремел взрывФото: bbbreaking / T.me

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    УкраинаРоссияСевастопольБеспилотникиБПЛА

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