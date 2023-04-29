Севастополь атаковали беспилотники, Украина готова к контрнаступлению. Новости СВО за 29 апреля

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 29 апреля.

Ночью 29 апреля в районе улицы братьев Манганари в Казачьей бухте Севастополя вспыхнул резервуар с топливом. По данным властей, пожар начался после атаки украинского беспилотника.

— Естественно, работала по ним ПВО. Те, которые долетели, их два, предварительно, — сказал он в эфире «Соловьев Live».

Были повреждены четыре цистерны. В атаке участвовало до шести беспилотников, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

В результате атаки никто не пострадал.



Украина готовит контрнаступление

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинские военные планируют контрнаступление. В интервью Yle он заявил, что Украина «сумеет отразить российские силы, а также вернуть Крымский полуостров под контроль».

Зеленский отметил, что успех Украины во многом зависит от поставок оружия Западом.

— Мы хотим спасти как можно больше жизней, поэтому количество оружия имеет значение, — сообщил украинский президент. — Другим странам дешевле сейчас поддержать Украину, чем увеличивать риски третьей мировой войны.