Пушка редкого типа, пролежавшая полтора века на дне Финского залива, станет экспонатом музея

В канун Дня водолаза в фонды Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи передадут пушку
Четырехфунтовая заряжающаяся с дула нарезная пушка образца 1860 года — редкий тип морского артиллерийского орудия, объясняют в музее. К тому же конкретно эта — одна из последних в своем роде. Интересно, что такие пушки в то время называли медными, хотя изготавливали из бронзы.
«Массивные изделия из цветных металлов достаточно хорошо сохраняются в водах Финского залива, — рассказали в музее. — Дуло и прицел потребовали условно простых для консервации действий: удаления солей, очистки от хлоридов меди во избежание повторной коррозии и стабилизации материала специальными составами».
Лафет пушки, разрушенный ударом и долгим пребыванием под водой, на поверхность не поднимали.
Фрегат «Олегъ» затонул 3 августа 1869 года при столкновении с броненосной батареей «Кремль» в ходе отработки парадных перестроений.