Пушка редкого типа, пролежавшая полтора века на дне Финского залива, станет экспонатом музея

В канун Дня водолаза в фонды Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи передадут пушку XIX века с необычной судьбой. Почти 150 лет она пролежала на дне Финского залива близ острова Гогланд, пока ее не подняли в 2018 году с затонувшего парусно-винтового 57-пушечного фрегата «Олегъ» водолазы центра подводных исследований Русского географического общества. Оно-то 5 мая и презентует пушку музею в торжественной обстановке.



Четырехфунтовая заряжающаяся с дула нарезная пушка образца 1860 года — редкий тип морского артиллерийского орудия, объясняют в музее. К тому же конкретно эта — одна из последних в своем роде. Интересно, что такие пушки в то время называли медными, хотя изготавливали из бронзы.