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    Музеи

    Пушка редкого типа, пролежавшая полтора века на дне Финского залива, станет экспонатом музея

    2028
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    В канун Дня водолаза в фонды Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи передадут пушку XIX века с необычной судьбой. Почти 150 лет она пролежала на дне Финского залива близ острова Гогланд, пока ее не подняли в 2018 году с затонувшего парусно-винтового 57-пушечного фрегата «Олегъ» водолазы центра подводных исследований Русского географического общества. Оно-то 5 мая и презентует пушку музею в торжественной обстановке.

    Четырехфунтовая заряжающаяся с дула нарезная пушка образца 1860 года — редкий тип морского артиллерийского орудия, объясняют в музее. К тому же конкретно эта — одна из последних в своем роде. Интересно, что такие пушки в то время называли медными, хотя изготавливали из бронзы.

    «Массивные изделия из цветных металлов достаточно хорошо сохраняются в водах Финского залива, — рассказали в музее. — Дуло и прицел потребовали условно простых для консервации действий: удаления солей, очистки от хлоридов меди во избежание повторной коррозии и стабилизации материала специальными составами».

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    Лафет пушки, разрушенный ударом и долгим пребыванием под водой, на поверхность не поднимали.

    Фрегат «Олегъ» затонул 3 августа 1869 года при столкновении с броненосной батареей «Кремль» в ходе отработки парадных перестроений.

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