Суд взыскал с бывшего руководителя отдела петербургского ГУ МВД 44 млн рублей за три квартиры и паркинг

Прокуратура Петербурга проверила соблюдение законодательства о противодействии коррупции. Интересное она нашла у бывшего начальника одного из отделов регионального главка полиции. А именно — лишние квартиры с паркингом. Об этом 28 апреля сообщает пресс-служба горпрокуратуры.

В сообщении отмечается, что речь идет об экс-начальнике отдела по работе с личным составом ГСУ ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Якобы он и его близкие купили на какие-то доходы, которые нигде не подтверждены, три квартиры и долю в паркинге. Общая сумма приобретений перевалила за 44 млн рублей.