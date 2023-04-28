Суд взыскал с бывшего руководителя отдела петербургского ГУ МВД 44 млн рублей за три квартиры и паркинг

Прокуратура Петербурга проверила соблюдение законодательства о противодействии коррупции. Интересное она нашла у бывшего начальника одного из отделов регионального главка полиции. А именно — лишние квартиры с паркингом. Об этом
В сообщении отмечается, что речь идет об экс-начальнике отдела по работе с личным составом
Прокурор Петербурга Виктор Мельник обратился в суд с иском об обращении в доход государства вышеперечисленного имущества. Суд требования удовлетворил, исполнение решения контролируется.