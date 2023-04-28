    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 6

    2 м/с, ю-з

    761мм

    71%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd81.56eur90.2

    Суд взыскал с бывшего руководителя отдела петербургского ГУ МВД 44 млн рублей за три квартиры и паркинг

    8141
    12 комментариев

    Прокуратура Петербурга проверила соблюдение законодательства о противодействии коррупции. Интересное она нашла у бывшего начальника одного из отделов регионального главка полиции. А именно — лишние квартиры с паркингом. Об этом 28 апреля сообщает пресс-служба горпрокуратуры.

    В сообщении отмечается, что речь идет об экс-начальнике отдела по работе с личным составом ГСУ ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Якобы он и его близкие купили на какие-то доходы, которые нигде не подтверждены, три квартиры и долю в паркинге. Общая сумма приобретений перевалила за 44 млн рублей.

    Прокурор Петербурга Виктор Мельник обратился в суд с иском об обращении в доход государства вышеперечисленного имущества. Суд требования удовлетворил, исполнение решения контролируется.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    СудМВД
    ЛАЙК17
    СМЕХ16
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 12

    Гость28 Апр 2023 в 12:37
    Кому-то перешёл дорогу.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    12
    close