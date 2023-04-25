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    Правительство РФ отозвало из Госдумы законопроект о налоговых поправках

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    Правительство России отозвало из Госдумы законопроект о поправках в налоговое законодательство, предусматривающий повышенный НДФЛ для работающих в РФ из-за границы. Об этом 25 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

    Там заявили, что в документ необходимо внести ряд технических уточнений до направления в Государственную думу.

    Накануне стало известно, что правительство 24 апреля внесло в Госдуму поправки в Налоговый кодекс, согласно которым российских работодателей обяжут в некоторых случаях взимать 30 % НДФЛ с выплат сотрудникам, утратившим российское налоговое резидентство.

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