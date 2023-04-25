Правительство РФ отозвало из Госдумы законопроект о налоговых поправках

Правительство России отозвало из Госдумы законопроект о поправках в налоговое законодательство, предусматривающий повышенный НДФЛ для работающих в РФ из-за границы. Об этом 25 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Там заявили, что в документ необходимо внести ряд технических уточнений до направления в Государственную думу.