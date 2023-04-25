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    Загляните под Красный мост. Он больше не «краснеет» от ржавчины

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    Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»
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    В Петербурге открыли движение судов под Красным мостом, который соединяет берега реки Мойки на границе Центрального и Адмиралтейского районов города. Его очистили от ржавчины, но еще продолжают ремонтировать.

    Специалисты устранили очаги локальной коррозии на Красном мосту через Мойку, очистили металлоконструкции, покрасили их и нанесли защитное покрытие, рассказали 25 апреля в пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест». Работы под пролетом моста выполняли с воды, для чего были смонтированы вспомогательные конструкции, перегораживавшие реку.

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    Сейчас конструкции частично разобраны и не мешают судоходству по Мойке. Однако работы под пролетом еще не завершены, и до 30 апреля движение судов по реке будут закрывать каждый день с 8:00 до 13:00 — в это время оно наименее интенсивное.

    Полностью ремонт Красного моста планируется завершить к концу 2023 года. На переправе очистят гранитные элементы и выполнят расшивку швов между ними, а также очистят и перекрасят перила, вернув мосту первоначальный яркий цвет.

    Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»

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