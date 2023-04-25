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    В Ставрополе отцу троих детей и контрактнику дали 5,5 года за самоволку из Североморска

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    Ставропольский гарнизонный военный суд назначил 5,5 года лишения свободы контрактнику и трижды отцу Виталию Маткину, который передумал служить. С разрешения командования он отлучился из части на несколько часов, но обратно уже не вернулся. Об этом 25 апреля пишет «Коммерсантъ». Приговор вступил в законную силу.

    Маткин подписал контракт 27 июля 2022 года, служил в Североморске. 26 сентября он покинул место службы. По версии следствия, сперва он отправился в Рязань, где была его семья, а затем они вместе переместились в Ставрополь, где у них была квартира. Маткин начал таксовать, однажды его остановили в Невинномысске и доставили в отдел, где выяснилось, что мужчину ищут по уголовному делу о самовольном оставлении части в период мобилизации или военного положения. Максимальное наказание по этой статье — 10 лет заключения.

    Маткин вину признал. Его адвокат сообщила изданию, что подзащитный не прошел испытательный срок, а контракт должен быть расторгнут. Военнослужащего не устраивали денежное довольствие и обеспечение. Адвокат также отметила, что с места службы в суд была заявлена отрицательная характеристика, хотя у Маткина не было ни одного взыскания.

    Суд первой инстанции при вынесении приговора учел, что на иждивении Маткина находятся жена и трое детей, что он бывший сотрудник УФСИН и ветеран боевых действий на Северном Кавказе, с чистой уголовной историей. Южный окружной военный суд оставил приговор без изменений.

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