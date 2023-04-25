В Ставрополе отцу троих детей и контрактнику дали 5,5 года за самоволку из Североморска

Ставропольский гарнизонный военный суд назначил 5,5 года лишения свободы контрактнику и трижды отцу Виталию Маткину, который передумал служить. С разрешения командования он отлучился из части на несколько часов, но обратно уже не вернулся. Об этом 25 апреля пишет «Коммерсантъ». Приговор вступил в законную силу.



Маткин подписал контракт 27 июля 2022 года, служил в Североморске. 26 сентября он покинул место службы. По версии следствия, сперва он отправился в Рязань, где была его семья, а затем они вместе переместились в Ставрополь, где у них была квартира. Маткин начал таксовать, однажды его остановили в Невинномысске и доставили в отдел, где выяснилось, что мужчину ищут по уголовному делу о самовольном оставлении части в период мобилизации или военного положения. Максимальное наказание по этой статье — 10 лет заключения.

