Напротив школы на севере Петербурга мужчина распустил руки, увидев ребенка

Спустя полторы недели после нападения взрослого мужчины школьница в Приморском районе смогла рассказать о произошедшем маме.
В полицию 33-летняя петербурженка обратилась накануне около восьми вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 25 апреля. Она сообщила, что 11 или 12 апреля днем, когда её девятилетняя дочь шла по улице Щербакова, напротив дома 27, корпус 1 к ней пристал мужчина. И совершил развратные действия в отношении школьницы.
Сотрудники полиции установили подозреваемого. Ведется его поиск.