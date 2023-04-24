К посольству РФ в Вашингтоне не проехать. Улицы оцепили из-за подозрительных чемоданов

Секретная служба США из-за двух подозрительных чемоданов оцепила территорию вокруг российского посольства в Вашингтоне — их у здания оставила женщина азиатской внешности. Об этом 24 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из дипломатов.

«Женщина азиатской наружности оставила два чемодана у здания посольства, постояла примерно восемь минут, затем покинула место», — рассказал представитель дипмиссии.

Сейчас на месте работают взрывотехники и секретная служба. Они оцепили улицы, прилегающие к посольству РФ.