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    К посольству РФ в Вашингтоне не проехать. Улицы оцепили из-за подозрительных чемоданов

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    Секретная служба США из-за двух подозрительных чемоданов оцепила территорию вокруг российского посольства в Вашингтоне — их у здания оставила женщина азиатской внешности. Об этом 24 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из дипломатов.

    «Женщина азиатской наружности оставила два чемодана у здания посольства, постояла примерно восемь минут, затем покинула место», — рассказал представитель дипмиссии.

    Сейчас на месте работают взрывотехники и секретная служба. Они оцепили улицы, прилегающие к посольству РФ.

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