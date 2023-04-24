В Минфине рассказали, кого не коснутся поправки о 30-процентном НДФЛ для работающих из-за границы

Налоговые поправки, обязывающие российских работодателей в некоторых случаях взимать 30 % НДФЛ с выплат сотрудникам, уехавшим из России, не будут распространяться на работающих по трудовым договорам. Об этом 24 апреля сообщили в Минфине.
«Указанные поправки не затрагивают сотрудников, которые работают по трудовым договорам, для них действующие налоговые условия никак не меняются, — пояснили в ведомстве. — Также обращаем внимание, что законопроект в настоящее время ещё дорабатывается на площадке Правительства РФ».
Правительство внесло в Госдуму поправки в налоговое законодательство, предусматривающие в том числе применение 30 % ставки НДФЛ при дистанционной работе в российском сегменте интернета, 24 апреля. Согласно законопроекту, с 1 января 2024 года российские компании-работодатели и заказчики будут взимать с вознаграждений уехавшим из страны сотрудникам или исполнителям НДФЛ по базовой ставке в 13–15 %, а после утраты налогового резидентства — 30 %.
«Новшества затронут как работающих официально по трудовому договору, так и фрилансеров», — отмечали ранее в пресс-службе Госдумы. Как следует из пояснений Минфина, инициатива все-таки распространяется только на фрилансеров, работающих по договору гражданско-правового характера.