В Минфине рассказали, кого не коснутся поправки о 30-процентном НДФЛ для работающих из-за границы

Налоговые поправки, обязывающие российских работодателей в некоторых случаях взимать 30 % НДФЛ с выплат сотрудникам, уехавшим из России, не будут распространяться на работающих по трудовым договорам. Об этом 24 апреля сообщили в Минфине.



«Указанные поправки не затрагивают сотрудников, которые работают по трудовым договорам, для них действующие налоговые условия никак не меняются, — пояснили в ведомстве. — Также обращаем внимание, что законопроект в настоящее время ещё дорабатывается на площадке Правительства РФ».

