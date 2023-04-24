Упадок сил в три часа дня? Врачи рассказали, во сколько ложиться спать, чтобы быть бодрым

Независимо от того, во сколько вы ложитесь, спать нужно не меньше 7–8 часов Фото: Дарья Селенская / 74.RU Поделиться Поделиться





Совы и жаворонки вряд ли когда-то договорятся, что лучше: встречать рассвет или заниматься делами, когда погасли все окна в соседних домах. Но врачи едины в том, что независимо от того, во сколько человек ложится, он должен спать 7–8 часов, рассказывает «Доктор Питер».



Без полноценного сна можно позабыть о хорошем самочувствии и здоровье. Увы, сейчас люди часто не высыпаются и считают, что в этом нет ничего страшного. Это не так. Кроме того, специалисты настаивают на том, что очень важно ложиться и вставать в одно и то же время. Но во сколько оптимально засыпать, чтобы чувствовать себя бодрым и энергичным? Выясняем, что на этот счет думают медики и ученые.



Правила идеального сна: Ложитесь спать в темном помещении и не забудьте закрыть шторами окно.

Проветрите комнату перед тем, как отправиться в постель.



Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет за ужином.

Ужин не должен быть очень плотным.

За некоторое время до сна отдохните от гаджетов.

По мнению нейробиолога доктора Эндрю Хубермана из Стэнфордского университета, если вы чувствуете максимальный упадок сил примерно в три часа дня, идеальное время для засыпания для вас — период между 21:00 и 22:00. При таком режиме уже в 5–6 часов утра вы проснетесь выспавшимся и энергичным.

А ученые из Великобритании выяснили, что самым оптимальным временем для отхода ко сну можно считать время с 22:00 до 23:00. Исследования показали, что привычка засыпать в полночь и позже на 25 % повышает риск столкнуться с сердечно-сосудистыми заболеваниями.



Эксперт по сну доктор Макс Кирстен считает, что идеальное время отхода ко сну может отличаться у разных людей и зависит от того, сова вы или жаворонок. Главное — помнить: не имеет значения, любите ли вы работать допоздна или получаете удовольствие от ранних подъемов. Главное — планировать свои дела так, чтобы спать от семи до восьми часов до утреннего пробуждения, пишет издание Onet. Кроме того, важно выбрать для себя комфортное расписание и придерживаться его каждый день. О том, почему важно придерживаться режима и как это связано с дневной сонливостью, ранее нашим коллегам из E1.RU рассказала врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, заместитель главного врача «УГМК-Здоровье» Наталья Макарочкина:



— Нужно высыпаться, ложиться и вставать в одно и то же время. Гормоны активности вырабатываются в зависимости от времени суток. Если человек всегда встает в 7 утра, около 4 утра у него начинает меняться гормональный фон. Организм готовит человека к пробуждению. Если у человека сбит режим сна и отдыха, то состояние разбитое. Например, в один день человек лег спать в 11 ночи, организм готовит его к пробуждению с 4 утра, а в другой день он лег в 4 утра, и организм не понимает, во сколько и к чему готовить. Он только начал вырабатывать гормоны, а вам уже вставать, звенит будильник, организм не готов. Важно понимать свои биоритмы и подстраиваться под них. Главное — спать достаточное количество часов и вставать и ложиться в одно время. На выходные это распространяется точно так же.