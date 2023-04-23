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    Вы точно не справитесь! Сложный тест на двойные согласные

    А вы будете полагаться на свои знания или на интуицию?

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    5 комментариев
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    Какую букву писать в этих случаях? Нельзя узнать проверочным словом — единственный вариант — запомнить или положиться на интуицию. Большинство из них мы используем в своей жизни ежедневно и все равно появляются вопросы: перон или перрон? Трафик или траффик? Кристал или кристалл? Проверьте, сможете ли вы блеснуть знаниями или своей грамотностью вы обязаны автозамене на ваших гаджетах.

    Вы решили похудеть к лету. На какую диету сядете: с деффицитом или с дефицитом калорий?

    А на дороге загруженный трафик или траффик?

    А как будет правильно: драпировка или драппировка?

    А в женские украшения вставляют обычно кристалы или кристаллы?

    Картины художников размещают в галерее или в галлерее?

    А на скамейке с этюдником развалился карикатурист или каррикатурист?

    А какой поезд прибыл на станцию?

    Кстати, а поезд прибыл на перон или на перрон?

    А дети в садике сегодня делали аппликацию или апликацию?

    Ну и последний вопрос. Как правильно: аппартаменты или апартаменты?

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    Вы точно не справитесь! Сложный тест на двойные согласные

    Неплохо, но орфографический словарь лучше держать всегда наготове

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    Вы точно не справитесь! Сложный тест на двойные согласные

    Признавайтесь, подсматривали в словарь? Хороший результат, немного не хватило до десятки

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Вы точно не справитесь! Сложный тест на двойные согласные

    Вы настоящий гуру! Надеемся, что вы никуда не подглядывали

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