Какую букву писать в этих случаях? Нельзя узнать проверочным словом — единственный вариант — запомнить или положиться на интуицию. Большинство из них мы используем в своей жизни ежедневно и все равно появляются вопросы: перон или перрон? Трафик или траффик? Кристал или кристалл? Проверьте, сможете ли вы блеснуть знаниями или своей грамотностью вы обязаны автозамене на ваших гаджетах.
Вы точно не справитесь! Сложный тест на двойные согласные
А вы будете полагаться на свои знания или на интуицию?
23 апреля 2023, 15:30
1891
Поделиться
А на дороге загруженный трафик или траффик?
Картины художников размещают в галерее или в галлерее?
Неплохо, но орфографический словарь лучше держать всегда наготове
Признавайтесь, подсматривали в словарь? Хороший результат, немного не хватило до десятки
Вы настоящий гуру! Надеемся, что вы никуда не подглядывали