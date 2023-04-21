На КАД восстановили движение после массового ДТП. Упавший самосвал поднимали двумя кранами

Кольцевую автодорогу на севере Петербурга освободили от разбитых машин и рассыпавшегося песка. Порядка пяти часов ушло у дорожников и экстренных служб на восстановление движения после утренней массовой аварии.



С 13:35 21 апреля на 4-м километре внутреннего кольца КАД восстановили движение по одной полосе в каждом направлении, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Поврежденные в ДТП машины и песок убрали с проезжей части. Чтобы поднять опрокинувшийся грузовик и очистить дорогу, потребовались два крана, два фронтальных погрузчика, грузовой эвакуатор, комбинированная дорожная машина и 8 рабочих. Разлив топлива устранили сотрудники МЧС.