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    На КАД восстановили движение после массового ДТП. Упавший самосвал поднимали двумя кранами

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    Кольцевую автодорогу на севере Петербурга освободили от разбитых машин и рассыпавшегося песка. Порядка пяти часов ушло у дорожников и экстренных служб на восстановление движения после утренней массовой аварии.

    С 13:35 21 апреля на 4-м километре внутреннего кольца КАД восстановили движение по одной полосе в каждом направлении, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Поврежденные в ДТП машины и песок убрали с проезжей части. Чтобы поднять опрокинувшийся грузовик и очистить дорогу, потребовались два крана, два фронтальных погрузчика, грузовой эвакуатор, комбинированная дорожная машина и 8 рабочих. Разлив топлива устранили сотрудники МЧС.

    Напомним, в половине девятого часа утра на 4-м километре внутреннего кольца КАД столкнулись два грузовых и три легковых автомобиля. Одним из участников стал самосвал с песком, который развернуло поперек дороги и опрокинуло на бок. Пострадал водитель легкового «Форда». Очевидцы поделились подробностями произошедшего.

    На этом участке ведутся дорожные работы, из-за чего внешнее кольцо закрыто и транспорт в оба направления следует по внутреннему кольцу. Из-за аварии движение было полностью перекрыто около пяти часов.

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