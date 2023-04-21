Разбираем ДТП на КАД: «Хово» вытолкнул «Форд» на встречку, где тот опрокинул самосвал с песком, и ещё двоих задело

В результате массовой аварии на севере КАД пострадал один человек. Всего участников было пять. По данным ФКУ Упрдор «Северо-Запад», это три легковых автомобиля (Nissan, Ford, Renault) и два грузовых (Mercedes, Howo). Подробности сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
ДТП произошло 21 апреля около 8:30 на 4-м километре внутреннего кольца. Отметим, что на этом участке идут дорожные работы: внешнее кольцо закрыто на реконструкцию. По предварительной версии, сначала водитель грузового «Хово» столкнулся с легковым «Фордом», тот вылетел на встречную полосу и ударил самосвал «Мерседес», груженый песком. «Мерседес» опрокинулся, задев легковой «Ниссан». Песок высыпался на дорогу. Тем временем «Хово» врезался ещё и в «Рено Каптюр».
Пострадал водитель автомобиля «Форд» — мужчина лет 40 на вид. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
Упавший самосвал перегородил дорогу. Она до сих закрыта, её чистят — на это потребуется ещё некоторое время, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». «В работах по подъему перевернутого грузовика и очистке проезжей части задействовано два крана, два фронтальных погрузчика, грузовой эвакуатор, комбинированная дорожная машина, восемь рабочих», — отметили в учреждении.
Пробка сохраняется, но небольшая: есть возможность уехать. «Ехала в Кронштадт, простояла в пробке 1,25, в итоге развернули обратно», — рассказывает подписчица группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
Полиция устанавливает все детали происшествия.