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    Разбираем ДТП на КАД: «Хово» вытолкнул «Форд» на встречку, где тот опрокинул самосвал с песком, и ещё двоих задело

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    В результате массовой аварии на севере КАД пострадал один человек. Всего участников было пять. По данным ФКУ Упрдор «Северо-Запад», это три легковых автомобиля (Nissan, Ford, Renault) и два грузовых (Mercedes, Howo). Подробности сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    ДТП произошло 21 апреля около 8:30 на 4-м километре внутреннего кольца. Отметим, что на этом участке идут дорожные работы: внешнее кольцо закрыто на реконструкцию. По предварительной версии, сначала водитель грузового «Хово» столкнулся с легковым «Фордом», тот вылетел на встречную полосу и ударил самосвал «Мерседес», груженый песком. «Мерседес» опрокинулся, задев легковой «Ниссан». Песок высыпался на дорогу. Тем временем «Хово» врезался ещё и в «Рено Каптюр».

    Пострадал водитель автомобиля «Форд» — мужчина лет 40 на вид. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

    Упавший самосвал перегородил дорогу. Она до сих закрыта, её чистят — на это потребуется ещё некоторое время, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». «В работах по подъему перевернутого грузовика и очистке проезжей части задействовано два крана, два фронтальных погрузчика, грузовой эвакуатор, комбинированная дорожная машина, восемь рабочих», — отметили в учреждении.

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    Пробка сохраняется, но небольшая: есть возможность уехать. «Ехала в Кронштадт, простояла в пробке 1,25, в итоге развернули обратно», — рассказывает подписчица группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

    Полиция устанавливает все детали происшествия.

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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