КАД перекрыло массовое ДТП. Столкнулись два грузовых и четыре легковых автомобиля

Движение на КАД на севере Санкт-Петербурга полностью перекрыто в связи с ДТП, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
21 апреля в 8:30 на 4-м километре столкнулись, по предварительной информации, два грузовых и четыре легковых автомобиля. Один из грузовиков опрокинулся, на проезжую часть рассыпался песок.
«Движение в оба направления полностью перекрыто. Образовались заторы — около 4 км в каждом направлении. Объезд места ДТП возможен по Левашовскому шоссе», — отмечается в сообщении.
По данным «Яндекс.Карт», на внешнем кольце пробка — около 11 километров, на внутреннем — около 7 километров.
Рано утром ещё одно серьёзное ДТП произошло на КАД в районе Бронки. Там легковой автомобиль врезался в отбойник так, что превратился в лохмотья. Двигатель улетел за десятки метров. Водитель каким-то образом выжил.