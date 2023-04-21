    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 5

    2 м/с, ю-з

    765мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd81.62eur89.46

    КАД перекрыло массовое ДТП. Столкнулись два грузовых и четыре легковых автомобиля

    8235
    5 комментариев

    Движение на КАД на севере Санкт-Петербурга полностью перекрыто в связи с ДТП, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

    ПоделитьсяПоделиться

    21 апреля в 8:30 на 4-м километре столкнулись, по предварительной информации, два грузовых и четыре легковых автомобиля. Один из грузовиков опрокинулся, на проезжую часть рассыпался песок.

    «Движение в оба направления полностью перекрыто. Образовались заторы — около 4 км в каждом направлении. Объезд места ДТП возможен по Левашовскому шоссе», — отмечается в сообщении.

    Скриншот с «Яндекс.Карт»
    Скриншот с «Яндекс.Карт»
    ПоделитьсяПоделиться

    По данным «Яндекс.Карт», на внешнем кольце пробка — около 11 километров, на внутреннем — около 7 километров.

    Рано утром ещё одно серьёзное ДТП произошло на КАД в районе Бронки. Там легковой автомобиль врезался в отбойник так, что превратился в лохмотья. Двигатель улетел за десятки метров. Водитель каким-то образом выжил.

    Скриншот с «Яндекс.Карт»
    Скриншот с «Яндекс.Карт»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДТПМассовое ДТПДТП с грузовикамиДТП на КАДДТП в Петербурге
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ4
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close