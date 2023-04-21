Страшное ДТП на КАД. Машина — в лохмотья, двигатель дымится вдалеке

Страшное ДТП произошло утром 21 апреля на КАД в районе Бронки, у съезда на Краснофлотское шоссе. На фотографиях очевидцев — ошмётки, двигатель улетел за несколько десятков метров, он лежит на газоне и дымится.
По данным «Фонтанки», около 6:50 на 115-м километре внутреннего кольца КАД легковой автомобиль врезался в барьерное ограждение. Пострадал один человек. На месте работают МЧС и ГИБДД.
По кадрам очевидцев не определить марку машины, но в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» пишут, что это КИА К5. Там тоже отмечают, что водитель жив.