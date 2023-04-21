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    Машина на отбойнике, блок АБС в поле, а под мотором горит земля. Подробности ДТП на КАД

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    Водитель, по словам очевидца, шёл на космической скорости и не успел сориентироваться на развязке. Подробности страшной аварии на КАД, где машина превратилась в груду металла, рассказывают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

    «Фонтанка» писала, что ДТП произошло 21 апреля около 6:50 на 115-м километре внутреннего кольца, в районе съезда на Краснофлотское шоссе у Бронки. Пострадал один человек. То, что проезжавшие мимо автомобилисты видели висящим на отбойнике, ещё утром было KIA K5, пишут в «ДТП и ЧП».

    По словам Елены, водитель шёл на обгон «на космической скорости». «Он на бешеной скорости обогнал нашего знакомого. И на разъезде, видимо, в замешательстве не понял, куда дальше. Доли секунды, и вошел в ограждение со всей дури. Ужас», — рассказывает Елена. По словам подписчицы Полины, водитель в реанимации.

    Точные обстоятельства ДТП выясняются.

    Кадр из видео <a href="https://vk.com/wall-68471405_17861269" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
    Кадр из видео «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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