Фура заткнула пробкой основной выезд из Шушар

Авария с участием большегруза устроила транспортный коллапс в Шушарах днем 21 апреля. Это уже второй за день случай, когда фура перегораживает движение в Петербурге.

На выезде из Шушар на Витебский проспект поперек дороги встала фура, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». В плотных пробках встали часть Витебского со стороны Петербурга, Школьная и Пушкинская улицы. На последней ситуацию усугубило ДТП: в правом ряду «Газель» въехала в Mitsubishi Lancer, сообщают в «Яндекс.Пробках» автомобилисты.