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    Фура заткнула пробкой основной выезд из Шушар

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    Авария с участием большегруза устроила транспортный коллапс в Шушарах днем 21 апреля. Это уже второй за день случай, когда фура перегораживает движение в Петербурге.

    На выезде из Шушар на Витебский проспект поперек дороги встала фура, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». В плотных пробках встали часть Витебского со стороны Петербурга, Школьная и Пушкинская улицы. На последней ситуацию усугубило ДТП: в правом ряду «Газель» въехала в Mitsubishi Lancer, сообщают в «Яндекс.Пробках» автомобилисты.

    Несколькими часами ранее из-за ДТП с фурой и такси встали Народная улица и Мурманское шоссе в сторону Петербурга. А утром серьезная авария с участием двух грузовых и трех легковых автомобилей произошла на КАД. В результате пострадал один из водителей.

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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    ПетербургПробкиДТП с грузовиком
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