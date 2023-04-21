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    Фура встретилась с такси и встала поперек Народной улицы

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    ДТП с фурой загнало в ловушку водителей на одной из магистралей Невского района Петербурга. Движение со стороны области оказалось полностью перегорожено.

    На пересечении Народной улицы и проспекта Большевиков столкнулись большегруз и автомобиль такси, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Екатерина. Фура в результате оказалась поперек дороги, полностью перекрыв движение по Народной со стороны Мурманского шоссе. По данным «Яндекс.Пробок», затор тянется от КАД — больше двух километров.

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    Плотную пробку на этом участке фиксируют с 9:54. Около десяти утра она тянулась на 5,9 километра от АЗС до проспекта Большевиков.

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    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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