В Саудовской Аравии решили, что делать с Роналду, который потрогал себя за пах во время матча

Нападающий футбольного клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду избежал наказания за то, что потрогал себя за гениталии перед зрителями после матча с «Аль-Хилялем» (0:2).



Как сообщили в Футбольной ассоциации Саудовской Аравии, после изучения видео специальная комиссия приняла решение, что футболист просто показывал на травму паха, а не пытался кого-то оскорбить.



Ранее предполагалось, что он таким образом отреагировал на скандирование имени Месси со стороны болельщиков соперника. Игроку грозила депортация.



«Аль-Наср» потерпел третье поражение в сезоне и идет на 2-й строчке в турнирной таблице, набрав 53 очка.

