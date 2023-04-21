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    В Саудовской Аравии решили, что делать с Роналду, который потрогал себя за пах во время матча

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    Нападающий футбольного клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду избежал наказания за то, что потрогал себя за гениталии перед зрителями после матча с «Аль-Хилялем» (0:2).

    Как сообщили в Футбольной ассоциации Саудовской Аравии, после изучения видео специальная комиссия приняла решение, что футболист просто показывал на травму паха, а не пытался кого-то оскорбить.

    Ранее предполагалось, что он таким образом отреагировал на скандирование имени Месси со стороны болельщиков соперника. Игроку грозила депортация.

    «Аль-Наср» потерпел третье поражение в сезоне и идет на 2-й строчке в турнирной таблице, набрав 53 очка.

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