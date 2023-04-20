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    Электронные повестки начали рассылать в Петербурге

    На Роналду подали в суд за то, что он потрогал свои гениталии во время матча чемпионата Саудовской Аравии

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    Нападающему футбольного клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду грозит депортация из Саудовской Аравии за то, что он публично потрогал себя за пах. Известный саудовский юрист Нуф бин Ахмед заявил в своих соцсетях, что подал иск к 38-летнему спортсмену.

    «Это считается преступлением публичного бесчестия, и оно может повлечь за собой арест и депортацию, если оно совершено иностранцем», — объяснил Нуф бин Ахмед свое решение обратиться в суд.

    Роналду потрогал себя за пах во время матча чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» – «Аль-Хиляль» (0:2). Предполагается, что таким образом 38-летний спортсмен отреагировал на выкрики «Месси, Месси!» с трибун.

    Этот жест получил широкую огласку в местных СМИ. В частности, его обсуждали в телепередаче «Action ya Dawri». Ведущий программы Мохамед аль-Анзи обратился за комментариями в «Аль-Наср», где ему ответили, что португалец таким образом отреагировал не на выкрики с трибун, а на удар по гениталиям, который он получил во время игры.

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