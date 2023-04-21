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    В центре Петербурга из-за заказа подрались трое курьеров службы доставки. Один остался без телефона

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    Двух иностранцев ищут в Петербурге после нападения на курьера службы доставки продуктов. С пострадавшим они не поделили заказ.

    В полицию сообщение о нападении на 21-летнего гражданина Узбекистана поступило 19 апреля, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 21 апреля. Сам инцидент произошел 17 апреля у дома 6 по Коломенской улице. По предварительной информации, коллеги пострадавшего курьера — братья 16 и 18 лет, граждане Казахстана, не поделили очередность доставки заказа. Они якобы залили молодого человека газом, избили его, а потом отняли мобильный телефон.

    Поиск нападавших ведется. Возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

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