В центре Петербурга из-за заказа подрались трое курьеров службы доставки. Один остался без телефона

Двух иностранцев ищут в Петербурге после нападения на курьера службы доставки продуктов. С пострадавшим они не поделили заказ.



В полицию сообщение о нападении на 21-летнего гражданина Узбекистана поступило 19 апреля, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 21 апреля. Сам инцидент произошел 17 апреля у дома 6 по Коломенской улице. По предварительной информации, коллеги пострадавшего курьера — братья 16 и 18 лет, граждане Казахстана, не поделили очередность доставки заказа. Они якобы залили молодого человека газом, избили его, а потом отняли мобильный телефон.

