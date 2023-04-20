Жителям Петербурга напомнили, как уберечь себя от укусов клещей

С начала 2023 года в медицинские организации Петербурга из-за присасывания клещей обратились 65 человек, в том числе 13 детей. Об этом 20 апреля говорится в Telegram-канале городского управления Роспотребнадзора.



При этом не было зарегистрировано ни одного случая заболевания клещевым энцефалитом и другими инфекциями, которые могут передать членистоногие.

В ведомстве напоминают, что особенно внимательными стоит быть в шести районах города — Курортном, Пушкинском, Приморском, Выборгском, Красносельском и Петродворцовом.

В рамках плановой вакцинации с начала года по 20 апреля прививки против клещевого энцефалита получили уже 20 130 петербуржцев, из них 5449 несовершеннолетних.