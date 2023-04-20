Жителям Петербурга напомнили, как уберечь себя от укусов клещей

С начала 2023 года в медицинские организации Петербурга из-за присасывания клещей обратились 65 человек, в том числе 13 детей. Об этом 20 апреля говорится в Telegram-канале городского управления Роспотребнадзора.
При этом не было зарегистрировано ни одного случая заболевания клещевым энцефалитом и другими инфекциями, которые могут передать членистоногие.
В ведомстве напоминают, что особенно внимательными стоит быть в шести районах города — Курортном, Пушкинском, Приморском, Выборгском, Красносельском и Петродворцовом.
В рамках плановой вакцинации с начала года по 20 апреля прививки против клещевого энцефалита получили уже 20 130 петербуржцев, из них 5449 несовершеннолетних.
«Вакцинацию против клещевого энцефалита необходимо начинать за 1,5 месяца до выезда на неблагополучную территорию», — напомнили в Роспотребнадзоре.
Сделать прививку можно в медицинских организациях по месту жительства бесплатно. Она включает в себя две инъекции, после последней должно пройти не менее 14 дней до выезда в эндемичную зону. В этот период формируется иммунитет. В 2022 году за такую защиту получили 45 417 горожан.
Отдать клещей на исследование можно на Оборонной улице, 35 с 9:00 до 18:00. Там действует ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области».