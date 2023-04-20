«Самый толстый кот в мире». У американца отняли кота из-за ожирения

В США кота с весом 5-летнего ребенка отобрали у владельца. Зверь по кличке Патч весил 18 килограммов. Об этом 20 апреля сообщает издание Mirror со ссылкой на соцсети приюта Richmond Animal Care and Control.
Автор: видеосюжет / SWNS / YouTube
В приюте рассказали, что сразу же посадили кота на строгую диету из-за гигантского веса. Пост приюта в социальных сетях, в котором Патча назвали «самым толстым котом в мире», стал вирусным. Поэтому для него оперативно нашелся новый хозяин.
«Вы проснулись сегодня и сказали: «Давайте возьмем самую большую кошку, которую кто-либо когда-либо видел?» Если да, у нас есть кошка для вас», — говорилось в посте.
Приют поставил условие — новый хозяин должен помочь коту Патчу «достичь безопасного и здорового веса».