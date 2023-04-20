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    Иосифа Пригожина показали с густой шевелюрой

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    10 комментариев

    Продюсер Иосиф Пригожин предстал в необычном образе на фотографии с передачи «Звезды сошлись» на телеканале НТВ, которую опубликовал у себя в телеграм-канале музыкант Прохор Шаляпин. На ней голову Пригожина украшает густая кучерявая шевелюра.

    «Фонтанка» дозвонилась до мужа Валерии, но он отказался от комментариев. По нашей информации, неожиданная смена имиджа Пригожина — это все-таки шутка Прохора Шаляпина. Продюсер продолжает оставаться в своем привычном образе.

    6 апреля телеведущая Лера Кудрявцева выложила видео, как к Пригожину приезжает скорая помощь. И рекомендовала ему беречь нервы. Позже сам продюсер заявил, что после осмотра врачей чувствует себя лучше, и связал ухудшение состояния на съемках передачи «Звезды сошлись» с последствиями коронавируса.

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    Комментарии 10

    Гость20 Апр 2023 в 17:47
    Лондон то продал ?
    +0−0
    Гость20 Апр 2023 в 17:46
    От страха отросли..
    +0−0
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