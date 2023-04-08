Пригожин впервые прокомментировал своё состояние после вызова скорой

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что после осмотра врачей чувствует себя лучше, и связал ухудшение состояния на съемках передачи «Звезды сошлись» с последствиями коронавируса.
Как рассказал Пригожин 8 апреля РИА Новости, его коллеги во время съемок забеспокоились из-за признаков инсульта.
«Лицо немного онемело, поэтому все испугались, что может быть инсульт. Оно еще не отошло, но уже лучше. Чувствую себя уже лучше», — сообщил продюсер.
Возможной причиной ухудшения самочувствия Пригожин считает последствия коронавируса — побочные явления, связанные с сосудами. И добавил, что лучше русских и московских врачей он не знает и не собирается уезжать лечиться за рубеж.
6 апреля телеведущая Лера Кудрявцева выложила видео, как к Пригожину приезжает скорая помощь. И рекомендует ему беречь нервы. В конце марта в соцсетях появилась аудиозапись, на которой человек с голосом, напоминающим голос продюсера Иосифа Пригожина, беседует с человеком, голос которого похож на голос бизнесмена и экс-сенатора Фархада Ахмедова. Вместе они критикуют СВО и руководство РФ. Полную версию его интервью читайте на «Фонтанке».