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    Пригожин впервые прокомментировал своё состояние после вызова скорой

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    26 комментариев

    Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что после осмотра врачей чувствует себя лучше, и связал ухудшение состояния на съемках передачи «Звезды сошлись» с последствиями коронавируса.

    Как рассказал Пригожин 8 апреля РИА Новости, его коллеги во время съемок забеспокоились из-за признаков инсульта.

    «Лицо немного онемело, поэтому все испугались, что может быть инсульт. Оно еще не отошло, но уже лучше. Чувствую себя уже лучше», — сообщил продюсер.

    Возможной причиной ухудшения самочувствия Пригожин считает последствия коронавируса — побочные явления, связанные с сосудами. И добавил, что лучше русских и московских врачей он не знает и не собирается уезжать лечиться за рубеж.

    6 апреля телеведущая Лера Кудрявцева выложила видео, как к Пригожину приезжает скорая помощь. И рекомендует ему беречь нервы. В конце марта в соцсетях появилась аудиозапись, на которой человек с голосом, напоминающим голос продюсера Иосифа Пригожина, беседует с человеком, голос которого похож на голос бизнесмена и экс-сенатора Фархада Ахмедова. Вместе они критикуют СВО и руководство РФ. Полную версию его интервью читайте на «Фонтанке».

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    Комментарии 26

    Гость08 Апр 2023 в 20:35
    Кому он нужен пригожен
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