Кудрявцева показала видео, где к Иосифу Пригожину приехала скорая

Российская телеведущая, актриса и певица Лера Кудрявцева опубликовала 6 апреля в Instagram* (принадлежит корпорации Meta** — Прим. ред.) сторис, на кадрах которого медики скорой помощи осматривают продюсера Иосифа Пригожина.
Судя по видеоролику, Пригожину сделали электрокардиограмму и собрались брать кровь на анализы.
«Все будет хорошо. Йося. Нервы надо беречь», — подписала Кудрявцева сторис.
В социальных сетях 25 марта появилась аудиозапись, на которой человек с голосом, напоминающим голос продюсера Иосифа Пригожина, беседует с человеком, голос которого похож на голос бизнесмена и экс-сенатора Фархада Ахмедова. Вместе они критикуют СВО и руководство РФ. Полную версию его интервью «Фонтанке» читайте тут.