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    Кудрявцева показала видео, где к Иосифу Пригожину приехала скорая

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    Российская телеведущая, актриса и певица Лера Кудрявцева опубликовала 6 апреля в Instagram* (принадлежит корпорации Meta** — Прим. ред.) сторис, на кадрах которого медики скорой помощи осматривают продюсера Иосифа Пригожина.

    Судя по видеоролику, Пригожину сделали электрокардиограмму и собрались брать кровь на анализы.

    «Все будет хорошо. Йося. Нервы надо беречь», — подписала Кудрявцева сторис.

    В социальных сетях 25 марта появилась аудиозапись, на которой человек с голосом, напоминающим голос продюсера Иосифа Пригожина, беседует с человеком, голос которого похож на голос бизнесмена и экс-сенатора Фархада Ахмедова. Вместе они критикуют СВО и руководство РФ. Полную версию его интервью «Фонтанке» читайте тут.

    * запрещен на территории РФ.
    ** признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

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    Лера КудрявцеваИосиф Пригожин
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