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    В СК объяснили, почему не сразу нашли мертвую трехлетнюю девочку на козырьке дома в Балашихе

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    Тело трехлетней девочки, которую сутки искали в Балашихе после гибели мамы, лежало в полом пространстве между плитой второго этажа и козырьком. Об этом 19 апреля сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области.

    Как ребенок туда попал, еще предстоит выяснить криминалистам. Не исключено, что после падения девочка сама заползла в нишу. Расследование дела контролирует региональная прокуратура.

    Накануне на козырьке дома в Балашихе была найдена мертвой беженка из Луганска. Было установлено, что женщина жила с трехлетней дочерью, однако ребенка в квартире не оказалось. Известно, что погибшая мать страдала посттравматическим расстройством.

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