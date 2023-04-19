В СК объяснили, почему не сразу нашли мертвую трехлетнюю девочку на козырьке дома в Балашихе

Тело трехлетней девочки, которую сутки искали в Балашихе после гибели мамы, лежало в полом пространстве между плитой второго этажа и козырьком. Об этом 19 апреля сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области.



Как ребенок туда попал, еще предстоит выяснить криминалистам. Не исключено, что после падения девочка сама заползла в нишу. Расследование дела контролирует региональная прокуратура.



Накануне на козырьке дома в Балашихе была найдена мертвой беженка из Луганска. Было установлено, что женщина жила с трехлетней дочерью, однако ребенка в квартире не оказалось. Известно, что погибшая мать страдала посттравматическим расстройством.

