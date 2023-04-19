Полномочия детского омбудсмена Тувы досрочно прекращены после случая сексуального насилия над ребёнком

В Туве досрочно прекращены полномочия детского омбудсмена Сайзаны Товуу. Как передаёт ТАСС, такое решение принято 19 апреля на заседании Верховного хурала (парламента) республики.
«Проектом постановления предлагается полномочия уполномоченного по правам ребенка в Республике Тыва — Товуу Сайзаны Сергеевны — прекратить досрочно на основании ее заявления», — сообщили в парламенте.
Сайзана Товуу стала детским омбудсменом Тувы в апреле прошлого года. В марте 2023 года она подала в отставку — после инцидента с сексуальным насилием над ребенком, вызвавшего общественный резонанс. По данным следствия, в январе в селе