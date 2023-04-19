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    Полномочия детского омбудсмена Тувы досрочно прекращены после случая сексуального насилия над ребёнком

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    В Туве досрочно прекращены полномочия детского омбудсмена Сайзаны Товуу. Как передаёт ТАСС, такое решение принято 19 апреля на заседании Верховного хурала (парламента) республики.

    «Проектом постановления предлагается полномочия уполномоченного по правам ребенка в Республике Тыва — Товуу Сайзаны Сергеевны — прекратить досрочно на основании ее заявления», — сообщили в парламенте.

    Сайзана Товуу стала детским омбудсменом Тувы в апреле прошлого года. В марте 2023 года она подала в отставку — после инцидента с сексуальным насилием над ребенком, вызвавшего общественный резонанс. По данным следствия, в январе в селе О-Шынаа Тес-Хемского района трое несовершеннолетних «по предварительному сговору совершили иные действия сексуального характера с применением насилия в отношении потерпевшего» — 10-летнего ребёнка. Фигурантам предъявлены обвинения, их поместили под домашний арест.

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    Сексуальное насилие в отношении несовершеннолетнегоТуваРеспублика ТуваДетский омбудсмен
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