«Зенит»: Бесплатные билеты себя оправдали — на матч с «Динамо» продано больше, чем роздано

Директор футбольного клуба «Зенит» по ВИП и розничным продажам Илья Шадхан рассказал «Фонтанке» об успехах программы по реализации бесплатных билетов. По его словам, количество проданных билетов растет, как и выручка от них.
«Как вы знаете, на первых весенних матчах этого сезона ФК «Зенит» реализовал часть билетов бесплатно. Это была одна из мер дорожной карты, которая была разработана клубом совместно с профильными комитетами и правительством Санкт-Петербурга. Сейчас можем сказать, что данная мера себя оправдала: на матч с «Динамо» количество проданных билетов серьезно превышает бесплатную программу. Так, уже на матче с «Уралом» билеты для социальных групп выдавались только на сектора верхнего яруса — весь нижний был отдан под продажу. На матчи против «Динамо» и «Спартака» в продаже находятся билеты как на нижний ярус, так и на центральные сектора верхнего яруса», — заявил Илья Шадхан.
Он также подчеркнул, что количество зрителей на матчах растет, и уже на игре с «Динамо» 22 апреля ожидается 30 тысяч зрителей, что станет рекордом в эпоху действия карты болельщика.
Кроме того, Илья Шадхан отметил, что перед домашними матчами на «Газпром арене» по-прежнему будут выступать популярные артисты, работать Фан-променад, а также будет действовать акция «Обед чемпиона» — каждый болельщик сможет получить порцию брецель-дога, попкорна и напитка.
Система Fan ID неоднократно подвергалась критике со стороны болельщиков, экспертов и чиновников. После ее введения посещаемость футбольных матчей РПЛ резко сократилась. А недавно за «корректировку» системы карты болельщика высказался зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
«Если во время чемпионата мира хотя бы было понятно, что речь идёт об обеспечении глобальной безопасности, то сейчас это приобретает совершенно абсурдные формы», — говорил он (цитата по РИА Новости).