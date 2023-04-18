«Зенит»: Бесплатные билеты себя оправдали — на матч с «Динамо» продано больше, чем роздано

Директор футбольного клуба «Зенит» по ВИП и розничным продажам Илья Шадхан рассказал «Фонтанке» об успехах программы по реализации бесплатных билетов. По его словам, количество проданных билетов растет, как и выручка от них.



«Как вы знаете, на первых весенних матчах этого сезона ФК «Зенит» реализовал часть билетов бесплатно. Это была одна из мер дорожной карты, которая была разработана клубом совместно с профильными комитетами и правительством Санкт-Петербурга. Сейчас можем сказать, что данная мера себя оправдала: на матч с «Динамо» количество проданных билетов серьезно превышает бесплатную программу. Так, уже на матче с «Уралом» билеты для социальных групп выдавались только на сектора верхнего яруса — весь нижний был отдан под продажу. На матчи против «Динамо» и «Спартака» в продаже находятся билеты как на нижний ярус, так и на центральные сектора верхнего яруса», — заявил Илья Шадхан.