Непомнящий в третий раз обыграл Лижэня и вырвался вперёд в матче за шахматную корону

Победой россиянина Яна Непомнящего завершилась седьмая партия матча за титул чемпиона мира против представителя Китая Дина Лижэня. Встреча проходила в Астане 18 апреля.



Непомнящий играл белыми фигурами. Лижэнь сдался на 37-м ходу, допустив ошибку на цейтноте.

Счёт в матче стал 4–3 в пользу россиянина. На текущий момент Непомнящий выиграл три партии, Лижэнь — две. Также было две ничьих.

Восьмая партия будет в четверг, 18 апреля. Непомнящий сыграет черными фигурами.

Победителем турнира за звание чемпиона мира станет игрок, который первым наберет как минимум 7,5 очка. Всего запланировано 14 партий с классическим контролем времени, после каждых двух партий предусмотрен день отдыха. В случае ничейного результата после 14 партий победителя выявит тай-брейк.