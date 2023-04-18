Непомнящий в третий раз обыграл Лижэня и вырвался вперёд в матче за шахматную корону

Победой россиянина Яна Непомнящего завершилась седьмая партия матча за титул чемпиона мира против представителя Китая Дина Лижэня. Встреча проходила в Астане 18 апреля.
Непомнящий играл белыми фигурами. Лижэнь сдался на 37-м ходу, допустив ошибку на цейтноте.
Счёт в матче стал 4–3 в пользу россиянина. На текущий момент Непомнящий выиграл три партии, Лижэнь — две. Также было две ничьих.
Восьмая партия будет в четверг, 18 апреля. Непомнящий сыграет черными фигурами.
Победителем турнира за звание чемпиона мира станет игрок, который первым наберет как минимум 7,5 очка. Всего запланировано 14 партий с классическим контролем времени, после каждых двух партий предусмотрен день отдыха. В случае ничейного результата после 14 партий победителя выявит тай-брейк.
Напомним, что это вторая попытка Яна Непомнящего выиграть титул чемпиона мира по шахматам. В 2021 году он уступил действующему чемпиону, норвежцу Магнусу Карлсену со счетом 3,5–7,5. В 2022 году россиянин вновь выиграл турнир претендентов, но Карлсен отказался от защиты титула. Тогда было решено, что за шахматную корону Непомнящий сразится с Дином Лижэнем, который занял второе место на турнире претендентов.