«Я сыграл худшую партию в жизни». Непомнящий во второй раз проиграл китайцу в матче за шахматную корону

Поражением для российского шахматиста Яна Непомнящего 16 апреля завершилась шестая партия в битве за титул чемпиона мира против представителя Китая Дина Лижэня. Россиянин играл белыми фигурами и признал поражение на 44-м ходу. Счет в матче стал ничейным 3–3.
«Я ожидал, что может быть любой дебют, в том числе и Лондонская система в одной из партий, и это случилось», — прокомментировал поражение Непомнящий. «Полагаю, что я сыграл худшую партию в жизни. Практически каждый ход был плохим, даже когда у меня был второй шанс в этой ужасной позиции, которая могла стать равной, если бы я играл иначе. Плохой день. Вся моя игра состояла из неточностей», — сказал Непомнящий на пресс-конференции.
Седьмая партия пройдет во вторник, 18 апреля. Непомнящий будет играть черными фигурами. Победителем турнира за звание чемпиона мира станет игрок, который первым наберет как минимум 7,5 очка. Всего запланировано 14 партий с классическим контролем времени, после каждых двух партий предусмотрен день отдыха. В случае ничейного результата после 14 партий победителя выявит тай-брейк.
Напомним, что это вторая попытка Яна Непомнящего выиграть титул чемпиона мира по шахматам. В 2021 году он уступил действующему чемпиону, норвежцу Магнусу Карлсену со счетом 3,5–7,5. В 2022 году россиянин вновь выиграл турнир претендентов, но Карлсен отказался от защиты титула. Тогда было решено, что за шахматную корону Непомнящий сразится с Дином Лижэнем, который занял второе место на турнире претендентов.