«Я сыграл худшую партию в жизни». Непомнящий во второй раз проиграл китайцу в матче за шахматную корону

Поражением для российского шахматиста Яна Непомнящего 16 апреля завершилась шестая партия в битве за титул чемпиона мира против представителя Китая Дина Лижэня. Россиянин играл белыми фигурами и признал поражение на 44-м ходу. Счет в матче стал ничейным 3–3.

«Я ожидал, что может быть любой дебют, в том числе и Лондонская система в одной из партий, и это случилось», — прокомментировал поражение Непомнящий. «Полагаю, что я сыграл худшую партию в жизни. Практически каждый ход был плохим, даже когда у меня был второй шанс в этой ужасной позиции, которая могла стать равной, если бы я играл иначе. Плохой день. Вся моя игра состояла из неточностей», — сказал Непомнящий на пресс-конференции.