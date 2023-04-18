Водитель «Доджа» ответит перед судом за смертельное ДТП подшофе на Выборгском шоссе

Дело о смертельной аварии с тремя автомобилями, произошедшей в конце года в Выборгском районе Петербурга, передали в суд. Прокуратура показала, как произошло столкновение.

Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение 34-летнему уроженцу Волгоградской области, который обвиняется в «пьяном» ДТП со смертельным исходом, сообщает 18 апреля пресс-служба ведомства. По версии следствия, 25 декабря 2022 года мужчина, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем Dodge Caliber. Двигаясь по Выборгскому шоссе, он не выдержал безопасную дистанцию до попутной KIA Rio, ехавшей в его полосе, и столкнулся с ней, после чего выехал на «встречку» и там столкнулся с LADA Priora. На записи видно, как от удара обе машины развернуло.