Водитель «Доджа» ответит перед судом за смертельное ДТП подшофе на Выборгском шоссе

Пресс-служба Прокуратуры Петербурга
Дело о смертельной аварии с тремя автомобилями, произошедшей в конце года в Выборгском районе Петербурга, передали в суд. Прокуратура показала, как произошло столкновение.
Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение 34-летнему уроженцу Волгоградской области, который обвиняется в «пьяном» ДТП со смертельным исходом, сообщает 18 апреля пресс-служба ведомства. По версии следствия, 25 декабря 2022 года мужчина, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем Dodge Caliber. Двигаясь по Выборгскому шоссе, он не выдержал безопасную дистанцию до попутной KIA Rio, ехавшей в его полосе, и столкнулся с ней, после чего выехал на «встречку» и там столкнулся с LADA Priora. На записи видно, как от удара обе машины развернуло.
В результате аварии 31-летний пассажир «Лады» от полученных травм скончался на месте. Сообщалось, что в ДТП пострадал и 34-летний пассажир «Доджа» — он получил травмы средней тяжести.
В отношении водителя «Доджа» возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД водителем в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Теперь оно с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в Выборгский районный суд.