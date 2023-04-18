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    Прилетел на вертолете, Шойгу с собой не взял. Путин проверил обстановку в зоне боевых действий

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    Президент России Владимир Путин во время поездки в Херсонскую и Луганскую области перемещался на двух видах транспортных средств — на вертолете и автомобиле. Как отмечают журналисты кремлевского пула, за руль глава государства в этот раз не садился. Пресс-служба администрации президента опубликовала видео, как проходила встреча с командующими группировок «Днепр» (Херсонское направление) и «Восток» (ЛНР). Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уточнил, что поездка не была запланированной, сама встреча с военнослужащими произошла днем ранее — 17 апреля. Также Песков объяснил, почему во время поездки рядом с Путиным не было министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. «Собираться вместе — большой риск», — сказал он, отметив, что Шойгу и Герасимов присутствовали на совещании в формате видеоконференцсвязи.

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