Подросток в Новосибирске открыл стрельбу в школе

В Дзержинском районе Новосибирска школьник несколько раз выстрелил в одноклассника, сообщает 18 апреля НГС со ссылкой на источник. По данным издания, подросток учится в восьмом классе.



В областном ГУ МВД подтвердили информацию. Инцидент произошел ещё 4 апреля. После сообщения о стрельбе полицейские приехали в школу и забрали пистолет. Он оказался пневматическим. С мальчиком провели «разъяснительную беседу», чтобы донести, что подобные действия недопустимы. Сейчас ведомство ведёт проверку.



«Потерпевшему выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести причинённого вреда здоровью», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

