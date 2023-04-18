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    Подросток в Новосибирске открыл стрельбу в школе

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    В Дзержинском районе Новосибирска школьник несколько раз выстрелил в одноклассника, сообщает 18 апреля НГС со ссылкой на источник. По данным издания, подросток учится в восьмом классе.

    В областном ГУ МВД подтвердили информацию. Инцидент произошел ещё 4 апреля. После сообщения о стрельбе полицейские приехали в школу и забрали пистолет. Он оказался пневматическим. С мальчиком провели «разъяснительную беседу», чтобы донести, что подобные действия недопустимы. Сейчас ведомство ведёт проверку.

    «Потерпевшему выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести причинённого вреда здоровью», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

    Похожий случай произошел 13 апреля в Петербурге. Подросток открыл стрельбу в школе на проспекте Науки, также из пневматического пистолета. В больницу на скорых увезли четверых пострадавших. По информации комздрава, всем по 14 лет, состояние удовлетворительное, поверхностные ссадины и синяки госпитализации не потребовали. Возбуждено уголовное дело.

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