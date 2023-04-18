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    Заявления представителей G7 по России: осуждения, санкции и призывы

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    Главы МИД стран G7 раскритиковали Россию за «распространение ложной информации для привлечения поддержки» ее действий на Украине, а также за «угрозы» разместить ядерное оружие в Белоруссии и призвали Москву вернуться к диалогу с Вашингтоном по снижению ядерных рисков. О встрече 18 апреля сообщает РИА Новости.

    «Безответственная ядерная риторика России и ее угроза разместить ядерное оружие в Белоруссии неприемлемы. Любое применение Россией химического, биологического или ядерного оружия будет иметь серьезные последствия», — отмечается в заявлении (цитата по РИА).

    Главы МИД G7 также осудили «продолжающийся захват и милитаризацию» Россией Запорожской атомной электростанции. Они считают, что это «может привести к потенциально серьезным последствиям для ядерной безопасности». В совместном заявлении министры выступили с «осуждением России в самых жестких выражениях» и призвали к «немедленному и без каких-либо условий выводу всех российских сил и оборудования с Украины».

    Участники встречи подтвердили намерение продолжать жесткие антироссийские санкции и поддержку Украины. В частности, они намерены продолжать заморозку находящихся в зонах их юрисдикции российских суверенных активов до момента разрешения конфликта на Украине.

    «Мы смогли провести обстоятельный обмен мнениями по различным международным вопросам. В частности, относительно ситуации на Украине, мы подтвердили намерение продолжать жесткие антироссийские санкции и поддержку Украины», — заявил на пресс-конференции по итогам встречи глава японского дипломатического ведомства Ёсимаса Хаяси (цитата по РИА Новости).

    Вместе с тем главы МИД «большой семерки», считая зерновую сделку критически важной, призвали российские власти не ограничивать срок ее действия.

    Встреча министров иностранных дел государств G7 под председательством Японии состоялась 16–18 апреля в Каруидзаве — знаменитом курорте в префектуре Нагано. Саммит лидеров G7 пройдёт 19–21 мая в Хиросиме.

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