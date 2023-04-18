Что делать, если ребенок не хочет учиться и приносит двойки? Инструкция от детского психиатра

Если учеба сопровождается ворохом проблем, самое время обратиться за помощью к специалистам Фото: Артем Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





— Привет, как уроки в школе? В смысле ничего не задали? А чего тогда двойки да тройки носишь и на собраниях я за тебя краснею?

— Почему ты такой тупой... — Да за что мне такой ребенок... Если вы используете подобные фразы — Хьюстон, у вас проблемы. Детский психиатр, заведующая филиалом «Детство» Свердловской областной клинической психиатрической больницы Светлана Хабарова рассказала нашим коллегам из E1.RU, как реагировать на плохие оценки и «правильно» злиться, как поощрять и наказывать свое чадо, не травмируя его психику, и что делать, если у ребенка совсем нет интереса к учебе.

Светлана Хабарова дала конкретные советы, как помочь ребенку с учебой и выстроить правильные отношения Фото: Свердловская областная клиническая психиатрическая больница Поделиться Поделиться





Как реагировать на плохие оценки Нужно понимать, что учеба — это ответственность ребенка. Родитель говорит о своих чувствах, высказывая недовольство по поводу его успеваемости. Можно сказать так: — Я переживаю, что твое неуспешное обучение может привести к тому, что ты будешь испытывать большие трудности в написании контрольных, сдаче экзаменов. Ты будешь переживать, и я буду переживать вместе с тобой.

Обсудите с ребенком вопрос, какой уровень достатка он хочет иметь в будущем. — Можно сказать так: «Если ты хочешь иметь хороший уровень достатка, нужно учиться новому», — подсказал психиатр. — Родителю нужно задавать себе вопрос: а ребенок может или не может учиться? Его интеллектуальный уровень позволяет тянуть программу или ему реально сложно? Если не получается это понять самостоятельно, стоит обратиться к психологу или психотерапевту.

Светлана Хабарова советует оценить нагрузку ребенка. Если у него спортивная секция, музыкальная школа и репетиторы — логично, что ни сил, ни времени у него на уроки не останется. Врач предлагает в таком случае сократить нешкольные занятия, особенно перед какими-то отчетными периодами в школе. Примерьте всю эту нагрузку на себя: скорее всего, даже вам было бы тяжело всё это успевать.

Со школьными нагрузками справится не каждый взрослый — что уж говорить о детях? Фото: Артем Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





Если приносит двойки... Светлана Хабарова говорит, что не нужно кричать, оскорблять и унижать ребенка, но следует обозначить, что вам это не нравится. Например: — Я очень огорчен твоей двойкой. В целом ребенок должен понимать, что вы не стали его меньше любить из-за плохих оценок. Как можно сказать: — «Мне не особо интересно, какие оценки ты получишь за четверть — важно, чтобы ты был жив, здоров, радовался и приносил в мою жизнь радость, потому что я тебя очень люблю. Ты мой ребенок, и я не стану любить тебя меньше из-за оценок. Ты мне одинаково дорог и с тройкой в аттестате, и с пятеркой. Но хотелось бы, чтобы ты был доволен своей жизнью», — приводит пример детский психиатр. — Если он не воспринимает, то пусть получит свои двойки. Это просто оценка. Разве вы не получали в своей жизни двоек? Вспомните, как реагировали сами.

Детям в школе понять друг друга достаточно просто. Другое дело — найти общий язык дома Фото: Артем Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





Чего нельзя говорить Нельзя сравнивать ребенка ни с кем и продавливать. Например:

— Вот твоя одноклассница Юля пишет контрольные на пять, а ты еле-как на три наскребла...

Стоит спросить: «Нужна ли тебе моя помощь? Я готов тебе помочь, давай попробуем разобрать вместе или обратиться к репетитору».



Недопустимые фразы: — Почему ты такой тупой? Не каждый родитель нормально воспримет такую обидную фразу в свой адрес, а ребенок — тем более.

— Ты никчемный.

— Ты лузер.

— Ты бесполезный. — Ты безнадежный. — Идиот. Список подобных выражений можно продолжать бесконечно. — Универсальных инструкций по общению с детьми нет, — объясняет Светлана Хабарова. — Каждый уникальный ребенок имеет уникального родителя, и у каждого свои слова и свой подход.



Вспомните себя в школьном возрасте: всё ли у вас получалось, расстраивались ли вы из-за неудач и кто вас при этом поддерживал? Фото: Артем Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





Как справляться со злостью От следующей фразы вам наверняка станет немного легче. Детский психиатр считает, что злость на ребенка — это нормальное человеческое чувство, но важно научиться контролировать его, чтобы не повредить отношения и не навредить психологически. Вот несколько советов врача, как справиться с этой ситуацией:



Остановитесь и подумайте, прежде чем выйти из себя. Попытайтесь понять, что происходит и почему вы чувствуете злость. Может быть, ребенок сделал что-то не то, но возможно, что вы просто устали или испытываете другие стрессовые ситуации. Не кричите и не унижайте ребенка. Помните, что вы — взрослый, и ваше поведение оказывает на него большое влияние. Попытайтесь держать свои эмоции под контролем и говорить спокойно. Попробуйте выразить свои чувства словами и объяснить, почему вы чувствуете злость. Ребенок может не понимать, что он сделал не так, и ваше объяснение поможет ему понять, что именно он должен делать по-другому в будущем. Поставьте себя на место ребенка и попытайтесь понять, почему он поступил так, как поступил. Может быть, у него были свои причины, и вам нужно поддержать его и помочь ему исправить ситуацию. Если вам трудно контролировать свои эмоции, попробуйте сделать перерыв и уйти от ребенка на некоторое время. Например, можно сходить на прогулку или заняться чем-то другим, чтобы успокоиться и прийти в себя. Если у вас возникают частые приступы злости, стоит обратиться за помощью к психологу или специалисту по семейной терапии. Они могут помочь вам разобраться в причинах ваших эмоций и научить методам их контроля.

При непонимании со стороны родителей стресс, полученный в школе, может только усиливаться Фото: Артем Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





Что делать, если ребенок не заинтересован в учебе Если ребенок не проявляет интереса к обучению, то, возможно, ему нужна помощь в поиске мотивации. Вместе с детским психиатром сформулировали несколько советов, которые могут вам помочь:

1. Найдите примеры людей, которые достигли успеха в своей жизни благодаря образованию. Покажите вашему ребенку, что знания и умения, которые он получит в школе, могут помочь ему в будущем. Возможно, вы найдете пример в ком-то из хорошо знакомых людей. Например, дедушка стал профессором, заслуженным педагогом, для этого он... Или можно найти образец для подражания среди тех, кто нравится вашему ребенку. Может, это известный музыкант, спортсмен или кто-то еще.

2. Установите четкие цели и поставьте перед ребенком задачи, которые он должен выполнить. Можно начать с небольших задач и постепенно переходить к более сложным. Они должны касаться именно учебы, например за две недели нужно прочесть эту книгу: у вас есть даты и объем работы. При этом нужно объяснить, почему ребенку нужно прочитать книгу, чем она ему поможет. У вас должна быть выработана система поощрений и наказаний. Если он учится хорошо и просит что-то, например новый планшет, — то, давая что-то, он получает взамен. Чаще всего родители нормально воспринимают такую схему. А если ребенок не прислушивается, не учится, за что ему что-то получать? Одеться можно на ограниченную сумму или же купить брендовые вещи. Хочешь чего-то большего? Прояви участие и инициативу. Одному ребенку нужны гаджеты, второму — клевые бутсы, третьему — подарочное издание «Гарри Поттера». Нужно нащупать то, что для него реально важно, и сказать: «Я куплю тебе самый обычный телефон и наушники, простые кроссовки и книгу в мягком переплете, но если ты хочешь большего — учись». Каждый родитель сам знает, чем можно мотивировать ребенка. Но нужно и лишать чего-то, если ребенок не прислушивается. Пример:

— Ты не сделал объем заданий, которые получил, поэтому я вынужден тебя ограничить в том-то... Ты не идешь на концерт / гулять. Мы можем рассмотреть вопрос, что ты всё же сходишь, ты же хочешь. Но для этого ты должен сделать вот это...

Приучать к школьной рутине надо еще с младших классов, например с помощью игровых моментов Фото: Артем Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





3. Организуйте игровые моменты, связанные с учебой. Например, можно играть в кроссворды, головоломки или другие игры, которые помогают развивать логическое мышление. Можно найти лекции с интересной подачей на нужную тему. В больших городах полно познавательно-развлекательных мероприятий: это химические и физические опыты, планетарии и многое другое.



— Если родитель понимает, что у ребенка проблемы, но ему лень искать материалы, разбирать с ним задания и ему вообще «до звезды», то тогда пусть не возмущается, — объясняет психиатр. — Родитель — такой же участник процесса, как ребенок и учитель. Но если он говорит: «Мне всё равно, что он делает, главное, чтобы учился», то у нас проблемы. Если ребенок обучается самостоятельно и у него нет проблем, то родителю необязательно вмешиваться в процесс. 4. Попробуйте связать интересы ребенка с учебой.

— Например, ребенку нравится исследовать разные материалы. Тогда дома вы можете провести опыт, как нарастают кристаллы соли на ниточке, подвязанной к стаканчику. Потом на физике и географии он будет знать, как нарастают сталактиты. А химию дома можно устроить при помощи опыта с уксусной кислотой и содой с выделением тепла и энергии, — предлагает Светлана Хабарова. — Можно собрать гербарий или найти бабочек. В ваших силах заинтересовать ребенка.

5. Не забывайте поощрять своего ребенка за успехи. Это поможет ему поверить в свои силы и продолжать двигаться к целям.

Но самое главное: не давите на ребенка и не критикуйте его. Нужно найти правильный подход и помочь ему найти свой путь к обучению, — считает врач. — Советую начать со школьного психолога, обсудить с ним и с классным руководителем или другим учителем, способен ли ребенок усваивать программу.

Детский психиатр считает, что чаще всего родители не могут аргументированно объяснить ребенку важность обучения. Их аргументы не подходят ребенку, не укладываются в его систему ценностей и интересы. В таком случае всё же стоит обратиться к специалисту. Но ребенок всегда должен знать и чувствовать, что вы любите его, несмотря ни на что.