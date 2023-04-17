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    Вашингтон поблагодарил Москву за консульский доступ к журналисту Гершковичу

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    США благодарны за предоставленный Россией консульский доступ и возможность встречи американского посла в Москве с арестованным журналистом Wall Street Jornal Эваном Гершковичем. Об этом 17 апреля заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, пишет РИА Новости.

    «Мы благодарны за то, что мы получили консульский доступ», — сообщил он, комментируя посещение послом США Линн Трейси журналиста Wall Street Jornal.

    Журналисту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу 7 апреля предъявили официальное обвинение в шпионаже. Он категорически отверг все обвинения и заявил, что занимался в России журналистской деятельностью.

    Журналист издания The Wall Street Journal (WSJ) Эван Гершкович был задержан 30 марта. В тот же день он был арестован. Согласно заявлению ФСБ, журналист занимался шпионажем «в интересах американского правительства». По российскому законодательству Гершковичу грозит до 20 лет лишения свободы.

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