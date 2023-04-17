Еще одна страна приостановит ввоз зерна из Украины

Словакия приостановит импорт зерна и ряда других продуктов из Украины. Об этом 17 апреля рассказал премьер-министр страны Эдуард Хегер в соцсетях.

«По этой теме сегодня будет проведено заседание рабочей группы», — написал он.

Словакия стала не первой страной, приостановившей импорт украинской сельхозпродукции. В субботу, 15 апреля, такие меры ввели Польша и Венгрия из-за положения собственных фермеров. Сельхозпроизводители возмущаются, что не способны выдержать конкуренцию из-за низких цен на украинское зерно.

Венгерские производители зерна заявили о потере 23–37 % доходов. Об этом в интервью газете Magyar Nemzet рассказал министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь. Причиной этого стал, по его словам, импорт украинской продукции.