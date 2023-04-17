    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 9

    2 м/с, ю-з

    771мм

    28%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd81.5eur90.16

    Еще одна страна приостановит ввоз зерна из Украины

    2882
    10 комментариев

    Словакия приостановит импорт зерна и ряда других продуктов из Украины. Об этом 17 апреля рассказал премьер-министр страны Эдуард Хегер в соцсетях.

    «По этой теме сегодня будет проведено заседание рабочей группы», — написал он.

    Словакия стала не первой страной, приостановившей импорт украинской сельхозпродукции. В субботу, 15 апреля, такие меры ввели Польша и Венгрия из-за положения собственных фермеров. Сельхозпроизводители возмущаются, что не способны выдержать конкуренцию из-за низких цен на украинское зерно.

    Венгерские производители зерна заявили о потере 23–37 % доходов. Об этом в интервью газете Magyar Nemzet рассказал министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь. Причиной этого стал, по его словам, импорт украинской продукции.

    В Еврокомиссии осудили решение Польши и Венгрии — эти действия не были согласованы. «Торговая политика находится в исключительной компетенции Евросоюза, поэтому односторонние действия неприемлемы», — заявили в ЕК.

    Сама Украина, как пишет ТАСС со ссылкой на представителей украинской власти, рассчитывает договориться с Польшей о транзите зерна.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Украинское зерноПольшаВенгрияСловакияЕврокомиссияУкраина
    ЛАЙК3
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 10

    Гость17 Апр 2023 в 14:24
    ой.. а что случилося?)
    +2−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close