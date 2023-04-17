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    «Посмотри на себя внимательно в зеркало, тварь». В краснодарском лифте мать оттаскала свою дочь за волосы

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    Жительница Краснодара избила свою дочь в лифте дома на улице Кругловой. Женщина, по всей видимости, хотела научить ребенка аккуратности, но выбрала явно не те инструменты для воспитания, сообщает 17 апреля издание «Кубань 24».

    Сетевое издание «Информационный портал «Кубань 24»

    В адрес подростка летели унизительные обращения: «скотина» и «тварина», при этом мама не стеснялась применить физическую силу под камерой видеонаблюдения. Ролик разошелся по соцсетям.

    На кадрах видно, как женщина заходит в лифт с девочкой, после чего сразу хватает ее рюкзак и наносит удар рукой по голове, от чего потерпевшая бьется о зеркало. Завершается видео тем, что женщина хватает дочь за хвост и с силой дергает за него, буквально выволакивая подростка за волосы из лифта. Инцидент, по данным местных жителей, произошел утром в понедельник.

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