«Посмотри на себя внимательно в зеркало, тварь». В краснодарском лифте мать оттаскала свою дочь за волосы

Жительница Краснодара избила свою дочь в лифте дома на улице Кругловой. Женщина, по всей видимости, хотела научить ребенка аккуратности, но выбрала явно не те инструменты для воспитания, сообщает 17 апреля издание «Кубань 24».
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В адрес подростка летели унизительные обращения: «скотина» и «тварина», при этом мама не стеснялась применить физическую силу под камерой видеонаблюдения. Ролик разошелся по соцсетям.
На кадрах видно, как женщина заходит в лифт с девочкой, после чего сразу хватает ее рюкзак и наносит удар рукой по голове, от чего потерпевшая бьется о зеркало. Завершается видео тем, что женщина хватает дочь за хвост и с силой дергает за него, буквально выволакивая подростка за волосы из лифта. Инцидент, по данным местных жителей, произошел утром в понедельник.