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    Ногу в носке нашли у гаражей на Батарейной горе в Выборге

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    В гаражах Выборга пытались спрятать останки человека, но их нашел местный житель.

    В полицию 40-летний местный житель обратился накануне около половины десятого, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 17 апреля. По предварительной информации, он сообщил, что наткнулся на странный пакет в гаражах на малой Батарейной горе. А в нем — якобы человеческую ногу.

    Прибывшая на место следственно-оперативная группа действительно обнаружила в указанном месте черный полиэтиленовый пакет, а в нем — часть ноги в бежевом носке. Проводится проверка.

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    ВыборгЧеловеческие останкиГаражиКриминалРасчлененное тело
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