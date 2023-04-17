Ногу в носке нашли у гаражей на Батарейной горе в Выборге

В гаражах Выборга пытались спрятать останки человека, но их нашел местный житель.



В полицию 40-летний местный житель обратился накануне около половины десятого, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 17 апреля. По предварительной информации, он сообщил, что наткнулся на странный пакет в гаражах на малой Батарейной горе. А в нем — якобы человеческую ногу.



Прибывшая на место следственно-оперативная группа действительно обнаружила в указанном месте черный полиэтиленовый пакет, а в нем — часть ноги в бежевом носке. Проводится проверка.