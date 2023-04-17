Из-за взрыва газа частично обрушился дом в Казахстане. Под завалами ищут людей, много пострадавших

В городе Жанаозен (Мангистауская область Казахстана) из-за взрыва бытового газа обрушился подъезд жилого дома. Есть один погибший.

Как сообщает МЧС Казахстана , 17 апреля около 5 часов утра по местному времени в двухэтажном жилом доме, по предварительной причине, взорвался газовый баллон. Пожара не было. Обрушился один из двух имеющихся в доме подъездов — на площади 150 кв. м (при общей площади дома 600 кв. м).

Из-под завалов извлекли погибшего мужчину 1994 года рождения и девушку 2000 года рождения с травмами. За медицинской помощью обратились 12 человек, в том числе восемь детей. Госпитализированы пятеро.



«Оперативные работы по разбору завалов продолжаются, задействовано более 30 единиц техники и порядка 300 человек: спасатели, включая кинологический расчет, военнослужащие Национальной гвардии, местные исполнительные органы, скорая медицинская помощь, полиция», — отмечается в сообщении.

