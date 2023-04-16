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    «Жену столько не обнимаю, сколько его». На Урале пенсионер воспитал маленького гуся и обучил командам (милое видео)

    Дрессированная птица ходит с ним на рыбалку и по грибы

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    Сергей Львович с гусем практически неразлучны
    Сергей Львович с гусем практически неразлучныФото: Владислав Лоншаков / E1.RU
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    В поселке Большой Исток эту парочку знает каждый: пенсионер Сергей Львович и его гусь постоянно гуляют в местном парке. Птенец по кличке Малыш появился у мужчины два года назад. И с тех пор они неразлучны: вместе ходят в магазин, ездят на рыбалку и по грибы. Гусь выполняет все команды хозяина, хотя специально его никто не дрессировал.

    Пенсионер воспитывает гуся

    Владислав Шитюк / Городские порталы

    — Малыш, пойдем гулять, — Сергей Львович только позвал, а гусь уже бежит к выходу из своего загона. — Каждый день мы с ним выходим, если не холодно. Он меня выгуливает, я — его.

    Малыш уверенно перешагивает через ворота дома и шлепает лапами по поселковым улицам. Здесь ему всё знакомо. Соседи, хоть и видят его постоянно, всё равно при встрече достают телефоны и снимают на видео. Гусю, похоже, это не очень нравится. Ощущая внимание, он начинает недовольно гаркать, будто ворчит или жалуется хозяину.

    Гусь привычно вышагивает по улице
    Гусь привычно вышагивает по улицеФото: Владислав Лоншаков / E1.RU
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    Малыш забавно шлепает по асфальту
    Малыш забавно шлепает по асфальтуФото: Владислав Лоншаков / E1.RU
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    По дороге пенсионер всегда болтает со своим Малышом
    По дороге пенсионер всегда болтает со своим МалышомФото: Владислав Лоншаков / E1.RU
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    Когда парочка подходит к перекрестку, пенсионер командует гусенку: «Стой, машина!» И тот сразу останавливается. Переходит дорогу Малыш, только когда Сергей Львович ему разрешит.

    — Он понимает всё, что я говорю. И такой ласковый парень. Я жену столько не обнимаю, сколько его. Я ему всегда говорю: «Папа рядом, папа любит тебя», — рассказывает Сергей Львович. — Я ведь сам принимал его роды. Может поэтому у нас такая связь. Услышал, что в инкубаторе кто-то пищит. Открыл, а он голову высунул, а сломать-то не может скорлупу. Она крепкая. Я вытащил его сырого оттуда. Обмыл, обтер, пригрел его. Пойдем, маленький, пойдем.

    Малыш — очень ласковый гусь
    Малыш — очень ласковый гусьФото: Владислав Лоншаков / E1.RU
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    Впрочем, такой покладистый гусь не всегда. Малыш любит похулиганить: по дороге не пропускает ни одной лужи. Иногда хватает сумки прохожих или шипит на детей. А бывает, и сам ведет себя как ребенок. При виде собак, например, сразу бежит к Сергею Львовичу и просится на ручки.

    — Характер у него, конечно, упрямый. Иногда его проявляет. Вот если я накричу на него, что-то сделает он не так, так он может обидеться прям. Отворачивается, делает вид, что меня вообще не видит. Встанет и не идет никуда, — рассказывает Сергей Львович. — Однажды на рыбалке ни в какую не хотел уезжать, я сел за руль, говорю: «Всё, оставайся». И завел машину — так сразу прилетел.

    На рыбалке Малышу тоже достается улов — мелкие рыбешки. Но в основном гусь ест комбикорм и сено.

    Грязные лужи — слабость гусенка
    Грязные лужи — слабость гусенкаФото: Владислав Лоншаков / E1.RU
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    По команде пенсионера гусь встает на крыло
    По команде пенсионера гусь встает на крылоФото: Владислав Лоншаков / E1.RU
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    В поселковом парке Малыш всегда в центре внимания: и людей, и собак
    В поселковом парке Малыш всегда в центре внимания: и людей, и собакФото: Владислав Лоншаков / E1.RU
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    Особенно Малыша любят дети, а вот он на них шипит
    Особенно Малыша любят дети, а вот он на них шипитФото: Владислав Лоншаков / E1.RU
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    В семье пенсионера птенца любят все: жена, дети, внуки и маленький правнук. На участке дома, помимо загона, у гуся есть бассейн с прохладной водой. Этой весной он уже открыл купальный сезон. Как любой малыш, готов купаться часами.

    Летом Малыш купается не только в своем бассейне, но и в парковом фонтане. Или в водоемах, когда ездит с хозяином на рыбалку
    Летом Малыш купается не только в своем бассейне, но и в парковом фонтане. Или в водоемах, когда ездит с хозяином на рыбалкуФото: Владислав Лоншаков / E1.RU
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    Сергею Львовичу с трудом удается вытащить его из воды
    Сергею Львовичу с трудом удается вытащить его из водыФото: Владислав Лоншаков / E1.RU
    ПоделитьсяПоделиться
    Сергей Львович с гусем практически неразлучны
    Сергей Львович с гусем практически неразлучныФото: Владислав Лоншаков / E1.RU
    Гусь привычно вышагивает по улице
    Гусь привычно вышагивает по улицеФото: Владислав Лоншаков / E1.RU
    Малыш забавно шлепает по асфальту
    Малыш забавно шлепает по асфальтуФото: Владислав Лоншаков / E1.RU
    По дороге пенсионер всегда болтает со своим Малышом
    По дороге пенсионер всегда болтает со своим МалышомФото: Владислав Лоншаков / E1.RU
    Малыш — очень ласковый гусь
    Малыш — очень ласковый гусьФото: Владислав Лоншаков / E1.RU
    Грязные лужи — слабость гусенка
    Грязные лужи — слабость гусенкаФото: Владислав Лоншаков / E1.RU
    По команде пенсионера гусь встает на крыло
    По команде пенсионера гусь встает на крылоФото: Владислав Лоншаков / E1.RU
    В поселковом парке Малыш всегда в центре внимания: и людей, и собак
    В поселковом парке Малыш всегда в центре внимания: и людей, и собакФото: Владислав Лоншаков / E1.RU
    Особенно Малыша любят дети, а вот он на них шипит
    Особенно Малыша любят дети, а вот он на них шипитФото: Владислав Лоншаков / E1.RU
    Летом Малыш купается не только в своем бассейне, но и в парковом фонтане. Или в водоемах, когда ездит с хозяином на рыбалку
    Летом Малыш купается не только в своем бассейне, но и в парковом фонтане. Или в водоемах, когда ездит с хозяином на рыбалкуФото: Владислав Лоншаков / E1.RU
    Сергею Львовичу с трудом удается вытащить его из воды
    Сергею Львовичу с трудом удается вытащить его из водыФото: Владислав Лоншаков / E1.RU

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