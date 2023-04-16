«Жену столько не обнимаю, сколько его». На Урале пенсионер воспитал маленького гуся и обучил командам (милое видео)

Сергей Львович с гусем практически неразлучны Фото: Владислав Лоншаков / E1.RU Поделиться Поделиться





В поселке Большой Исток эту парочку знает каждый: пенсионер Сергей Львович и его гусь постоянно гуляют в местном парке. Птенец по кличке Малыш появился у мужчины два года назад. И с тех пор они неразлучны: вместе ходят в магазин, ездят на рыбалку и по грибы. Гусь выполняет все команды хозяина, хотя специально его никто не дрессировал.

Пенсионер воспитывает гуся Владислав Шитюк / Городские порталы

— Малыш, пойдем гулять, — Сергей Львович только позвал, а гусь уже бежит к выходу из своего загона. — Каждый день мы с ним выходим, если не холодно. Он меня выгуливает, я — его.

Малыш уверенно перешагивает через ворота дома и шлепает лапами по поселковым улицам. Здесь ему всё знакомо. Соседи, хоть и видят его постоянно, всё равно при встрече достают телефоны и снимают на видео. Гусю, похоже, это не очень нравится. Ощущая внимание, он начинает недовольно гаркать, будто ворчит или жалуется хозяину.

Гусь привычно вышагивает по улице Фото: Владислав Лоншаков / E1.RU Поделиться Поделиться





Малыш забавно шлепает по асфальту Фото: Владислав Лоншаков / E1.RU Поделиться Поделиться





По дороге пенсионер всегда болтает со своим Малышом Фото: Владислав Лоншаков / E1.RU Поделиться Поделиться





Когда парочка подходит к перекрестку, пенсионер командует гусенку: «Стой, машина!» И тот сразу останавливается. Переходит дорогу Малыш, только когда Сергей Львович ему разрешит.



— Он понимает всё, что я говорю. И такой ласковый парень. Я жену столько не обнимаю, сколько его. Я ему всегда говорю: «Папа рядом, папа любит тебя», — рассказывает Сергей Львович. — Я ведь сам принимал его роды. Может поэтому у нас такая связь. Услышал, что в инкубаторе кто-то пищит. Открыл, а он голову высунул, а сломать-то не может скорлупу. Она крепкая. Я вытащил его сырого оттуда. Обмыл, обтер, пригрел его. Пойдем, маленький, пойдем.

Малыш — очень ласковый гусь Фото: Владислав Лоншаков / E1.RU Поделиться Поделиться





Впрочем, такой покладистый гусь не всегда. Малыш любит похулиганить: по дороге не пропускает ни одной лужи. Иногда хватает сумки прохожих или шипит на детей. А бывает, и сам ведет себя как ребенок. При виде собак, например, сразу бежит к Сергею Львовичу и просится на ручки.



— Характер у него, конечно, упрямый. Иногда его проявляет. Вот если я накричу на него, что-то сделает он не так, так он может обидеться прям. Отворачивается, делает вид, что меня вообще не видит. Встанет и не идет никуда, — рассказывает Сергей Львович. — Однажды на рыбалке ни в какую не хотел уезжать, я сел за руль, говорю: «Всё, оставайся». И завел машину — так сразу прилетел. На рыбалке Малышу тоже достается улов — мелкие рыбешки. Но в основном гусь ест комбикорм и сено.

Грязные лужи — слабость гусенка Фото: Владислав Лоншаков / E1.RU Поделиться Поделиться





По команде пенсионера гусь встает на крыло Фото: Владислав Лоншаков / E1.RU Поделиться Поделиться





В поселковом парке Малыш всегда в центре внимания: и людей, и собак Фото: Владислав Лоншаков / E1.RU Поделиться Поделиться





Особенно Малыша любят дети, а вот он на них шипит Фото: Владислав Лоншаков / E1.RU Поделиться Поделиться





В семье пенсионера птенца любят все: жена, дети, внуки и маленький правнук. На участке дома, помимо загона, у гуся есть бассейн с прохладной водой. Этой весной он уже открыл купальный сезон. Как любой малыш, готов купаться часами.

Летом Малыш купается не только в своем бассейне, но и в парковом фонтане. Или в водоемах, когда ездит с хозяином на рыбалку Фото: Владислав Лоншаков / E1.RU Поделиться Поделиться





Сергею Львовичу с трудом удается вытащить его из воды Фото: Владислав Лоншаков / E1.RU Поделиться Поделиться



