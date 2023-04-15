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    Изобретателям посоветовали взять паузу с изобретениями до 17 апреля

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    На четыре дня оказались отрезанными от интернет-сервисов «Роспатента» изобретатели, владельцы товарных знаков и прочей интеллектуальной собственности, сообщили 15 апреля в Telegram-канале ведомства.

    Из-за сбоя в работе систем с 9 по 12 апреля они лишились возможности заходить на портал ЕПГУ, в личный кабинет «Федерального института промышленной собственности» и подавать запросы в Росреестр.

    Срыв работы сервиса привел к тому, что многие пользователи пропустили сроки подачи заявлений о продлении исключительных прав на товарные знаки. Электронные сервисы, рассказали в Роспатенте, заработают с 17 апреля, но это не точно, пока еще там устраняют неполадки.

    До той поры всем заинтересованным рекомендовали подавать документы письмом или лично по адресу: г. Москва, Бережковская наб., д. 30, корп. 1.

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