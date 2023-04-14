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    «Санктъ-Петербургъ Опера» приглашает на соревнование Моцарта и Сальери

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    18 и 19 апреля на сцене «Санктъ-Петербургъ Оперы» пройдут премьерные показы спектакля «Моцарт и Сальери».

    Фото: афиша спектакля
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    «Моцарт и Сальери» по своей форме является воспроизведением вошедшего в историю музыки соревнования двух композиторов — Моцарта и Сальери. Оно состоялось 7 февраля 1786 года — на празднике, который устроил австрийский император Иосиф II в честь прибытия в Вену генерал-губернатора Нидерландов. Антонио Сальери и Вольфганг Амадей Моцарт должны были написать по одноактной опере на тему театрального закулисья. Состязание должно было ответить на вопрос: какая опера лучше — итальянская опера-буфф или немецкий зингшпиль?

    Зрители смогут увидеть две оперы — «Директор театра» Моцарта и «Сначала музыка, слова потом» Сальери, объединенные в одном представлении. «Директор театра» — это зингшпиль, немецкая классическая опера о внутренней жизни театральной труппы и соперничестве двух певиц. Итальянская опера-буфф «Сначала музыка, слова потом» рассказывает историю о рождении шедевра и художнике, который этот шедевр не всегда успевает сдать в срок. При австрийском дворе победила опера Сальери, но в истории великим композитором остался Моцарт.

    Постановку «Моцарта и Сальери» осуществил Юрий Александров, дирижер-постановщик Д. Вилич и Х. Тедеев.

    16+

    Полина Никитина

    Фото: афиша спектакля

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