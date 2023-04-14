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    Легковушка подрезала автобус и устроила ДТП на Пулковском шоссе

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    Авария с участием общественного транспорта произошла на Пулковском шоссе во второй половине дня 14 апреля. К столкновению привел неудачный маневр одного из участников дорожного движения.

    Как рассказали «Фонтанке» в компании-перевозчике «Домтрансавто», автобус № 147 предположительно подрезала легковушка, в которую он в итоге и врезался.

    По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

    Судя по опубликованному в соцсетях видео, легковой автомобиль развернуло. В результате столкновения он оказался на разделительной полосе.

    По данным сервиса «Яндекс. Карты», движение по Пулковскому шоссе в сторону КАД в данный момент сильно затруднено.

    Фото: скриншот сервиса «Яндекс. Карты»
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    Фото: скриншот сервиса «Яндекс. Карты»

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