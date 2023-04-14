Легковушка подрезала автобус и устроила ДТП на Пулковском шоссе

Авария с участием общественного транспорта произошла на Пулковском шоссе во второй половине дня 14 апреля. К столкновению привел неудачный маневр одного из участников дорожного движения.



Как рассказали «Фонтанке» в компании-перевозчике «Домтрансавто», автобус № 147 предположительно подрезала легковушка, в которую он в итоге и врезался.



По предварительным данным, обошлось без пострадавших.



Судя по опубликованному в соцсетях видео, легковой автомобиль развернуло. В результате столкновения он оказался на разделительной полосе.



По данным сервиса «Яндекс. Карты», движение по Пулковскому шоссе в сторону КАД в данный момент сильно затруднено.