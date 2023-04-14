Порочный круг. В Петербурге первоклассник в попытке спасти доброе имя стал героем ролика с поеданием земли

Полиция, прокуратура и СК разбираются с детскими уловками, в результате которых нахлебался грязи 8-летний школьник из Выборгского района Петербурга. Его исполнительность сняли на видео, инициатива — за кадром.
Запись оказалась в распоряжении «Фонтанки» 14 апреля, показываем её фрагмент. На видео послушный ребёнок, который по указке пьёт из лужи, грызёт листок, ветки, подобранный с земли пакет. Задания выдаёт юный оператор, кто-то из друзей как будто возмущается: «Да зачем вы это делаете?» — но тут же мальчику предлагают очередную порцию мусора.
«Видите, он ест грязь?.. Съешь ещё раз. Шикарно видно», — веселится снимающий. «Подопытный» не выглядит испуганным или грустным.
«Фонтанка.ру»
Вернувшись домой 9 апреля, матери он скажет: хорошо погулял. Подробности женщина узнала через два дня от дочери-четвероклассницы. Именно её одноклассники заигрались с младшим братом.
На следующий день мать обратилась с заявлением в полицию и назвала имена мальчика и двух девочек. С её слов выходит, что троица принудила сына к выполнению непристойных заданий.
По предварительным данным, за воскресным видео стоит другое, снятое сестрой ещё в середине марта. Она записала разнос, который одному из учеников в классе устроила мать другого школьника.
Старшие знакомые будто спросили и получили от первоклассника подтверждение, что снимала сестра. Как оказалось, под аудиозапись. Её и пообещали удалить в обмен на новое видео.
Позже ребёнок рассказал, что между послушным исполнением проявил инициативу и предложил попробовать фекалии. Есть всё же не стал — сделал вид.
Полицейская проверка уже обернулась протоколами о ненадлежащем воспитании для родителей четвероклассников. Материалы ушли в Следственный комитет. В ведомстве сообщили, что выясняют все обстоятельства, по итогам будет принято процессуальное решение.
Доследственную проверку поставила на контроль прокуратура Выборгского района города. Надзор оценит также работу уполномоченных органов и ответственных за профилактическую работу с несовершеннолетними.