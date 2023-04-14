    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 6

    1 м/с, вос

    771мм

    25%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd81.5eur90.16

    Порочный круг. В Петербурге первоклассник в попытке спасти доброе имя стал героем ролика с поеданием земли

    3807
    13 комментариев

    Полиция, прокуратура и СК разбираются с детскими уловками, в результате которых нахлебался грязи 8-летний школьник из Выборгского района Петербурга. Его исполнительность сняли на видео, инициатива — за кадром.

    Запись оказалась в распоряжении «Фонтанки» 14 апреля, показываем её фрагмент. На видео послушный ребёнок, который по указке пьёт из лужи, грызёт листок, ветки, подобранный с земли пакет. Задания выдаёт юный оператор, кто-то из друзей как будто возмущается: «Да зачем вы это делаете?» — но тут же мальчику предлагают очередную порцию мусора.

    «Видите, он ест грязь?.. Съешь ещё раз. Шикарно видно», — веселится снимающий. «Подопытный» не выглядит испуганным или грустным.

    «Фонтанка.ру»

    Вернувшись домой 9 апреля, матери он скажет: хорошо погулял. Подробности женщина узнала через два дня от дочери-четвероклассницы. Именно её одноклассники заигрались с младшим братом.

    На следующий день мать обратилась с заявлением в полицию и назвала имена мальчика и двух девочек. С её слов выходит, что троица принудила сына к выполнению непристойных заданий.

    По предварительным данным, за воскресным видео стоит другое, снятое сестрой ещё в середине марта. Она записала разнос, который одному из учеников в классе устроила мать другого школьника.

    Старшие знакомые будто спросили и получили от первоклассника подтверждение, что снимала сестра. Как оказалось, под аудиозапись. Её и пообещали удалить в обмен на новое видео.

    Позже ребёнок рассказал, что между послушным исполнением проявил инициативу и предложил попробовать фекалии. Есть всё же не стал — сделал вид.

    Полицейская проверка уже обернулась протоколами о ненадлежащем воспитании для родителей четвероклассников. Материалы ушли в Следственный комитет. В ведомстве сообщили, что выясняют все обстоятельства, по итогам будет принято процессуальное решение.

    Доследственную проверку поставила на контроль прокуратура Выборгского района города. Надзор оценит также работу уполномоченных органов и ответственных за профилактическую работу с несовершеннолетними.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Школьные разборкиДетиИздевательства
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 13

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    13
    close