Порочный круг. В Петербурге первоклассник в попытке спасти доброе имя стал героем ролика с поеданием земли

Полиция, прокуратура и СК разбираются с детскими уловками, в результате которых нахлебался грязи 8-летний школьник из Выборгского района Петербурга. Его исполнительность сняли на видео, инициатива — за кадром.

Запись оказалась в распоряжении «Фонтанки» 14 апреля, показываем её фрагмент. На видео послушный ребёнок, который по указке пьёт из лужи, грызёт листок, ветки, подобранный с земли пакет. Задания выдаёт юный оператор, кто-то из друзей как будто возмущается: «Да зачем вы это делаете?» — но тут же мальчику предлагают очередную порцию мусора.

«Видите, он ест грязь?.. Съешь ещё раз. Шикарно видно», — веселится снимающий. «Подопытный» не выглядит испуганным или грустным.

«Фонтанка.ру»

Вернувшись домой 9 апреля, матери он скажет: хорошо погулял. Подробности женщина узнала через два дня от дочери-четвероклассницы. Именно её одноклассники заигрались с младшим братом.



На следующий день мать обратилась с заявлением в полицию и назвала имена мальчика и двух девочек. С её слов выходит, что троица принудила сына к выполнению непристойных заданий.

По предварительным данным, за воскресным видео стоит другое, снятое сестрой ещё в середине марта. Она записала разнос, который одному из учеников в классе устроила мать другого школьника.

Старшие знакомые будто спросили и получили от первоклассника подтверждение, что снимала сестра. Как оказалось, под аудиозапись. Её и пообещали удалить в обмен на новое видео.

