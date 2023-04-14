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    ТЮЗ представит спектакль «Нос» по Гоголю

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    16 и 25 апреля на Малой сцене Театра юных зрителей им. А. А. Брянцева состоится премьера спектакля «Нос» по повести Николая Гоголя в постановке Тимура Кулова.

    фото с репетиции спектакля
    фото с репетиции спектакляФото: Татьяна Никишкина, фото предоставлено пресс-службой ТЮЗа
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    Для режиссера это первый опыт постановки в ТЮЗе, ранее он работал в театрах Казани, Буинска, Уфы, Челябинска, Липецка, Новокузнецка, Абакана, Тюмени. Ставил спектакли по произведениям Чехова, Тургенева, пьесу Валерия Шергина «Концлагеристы».

    Абсурдистская и фантасмагорическая повесть Гоголя о майоре Ковалеве, потерявшем собственный нос, превращается у режиссера в историю об одиноких и несчастных людях, которые живут в мире холодного весеннего Петербурга, в матрице своего бытия, и о тайной власти, которая лишает людей человеческого тепла.

    В спектакле заняты: Анна Лебедь, Дмитрий Ткаченко, Василина Стрельникова, Илья Божедомов, Виталий Кононов, Данила Лобов, Анна Мигицко, Аделина Любская, Никита Остриков, Владимир Чернышов.

    16+

    Полина Никитина

    фото с репетиции спектакля
    фото с репетиции спектакляФото: Татьяна Никишкина, фото предоставлено пресс-службой ТЮЗа

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