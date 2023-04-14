Смольный назвал дату начала прогулок по рекам и каналам

Навигация по рекам и каналам Петербурга начнется с 8 утра 17 апреля, следует из постановления, опубликованного на сайте городского правительства 14 апреля. С этой даты водные пути Санкт-Петербурга откроются для судов организаций и индивидуальных предпринимателей, а также для маломерных судов.



В Смольном напоминают, что коммерческие судовладельцы обязаны до начала работы утвердить стандарт безопасной деятельности при COVID-19, а водители маломерных судов — соблюдать рекомендации Роспотребнадзора.

Речные трамвайчики уже готовы к сезону навигации и ждут у набережных гостей.