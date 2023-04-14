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    Смольный назвал дату начала прогулок по рекам и каналам

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    Навигация по рекам и каналам Петербурга начнется с 8 утра 17 апреля, следует из постановления, опубликованного на сайте городского правительства 14 апреля. С этой даты водные пути Санкт-Петербурга откроются для судов организаций и индивидуальных предпринимателей, а также для маломерных судов.

    В Смольном напоминают, что коммерческие судовладельцы обязаны до начала работы утвердить стандарт безопасной деятельности при COVID-19, а водители маломерных судов — соблюдать рекомендации Роспотребнадзора.

    Речные трамвайчики уже готовы к сезону навигации и ждут у набережных гостей.

    Ранее сообщалось, что в этом году в Петербурге начнет работать специальная патрульная служба, которая будет круглосуточно следить за водными объектами.

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    Навигация в ПетербургеТуризм
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